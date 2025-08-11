Kineski modder spojio macOS i iPadOS u jedan uređaj – iPadBook

Apple već godinama jasno poručuje kako nema namjeru spojiti iPadOS i macOS niti svoj desktop operativni sustav dovesti na iPad, najbliže tome je nadolazeći iPadOS 26, ali oni koji su ga probali u beta verziji znaju da i dalje nije „to to“.

No, kineski modder Shu Chan odlučio je uzeti stvar u svoje ruke i izradio jedinstveni hibridni uređaj koji naziva iPadBook. Riječ je o kombinaciji MacBook Aira i iPada Pro koja omogućuje prebacivanje između macOS-a i iPadOS-a jednostavnim odvajanjem zaslona.

Chanov je projekt započeo uklanjanjem zaslona s M1 MacBook Aira te ugradnjom 3D-ispisane magnetske šarke nazvane MagBaka, koja pomoću 12 magneta drži iPad Pro na mjestu. U paketu dolazi i posebno dizajnirana maska za iPad, a iako uređaj nije identičnih dimenzija originalnom MacBook Airu, razina izrade i završne obrade, barem ovako preko videa, ostavlja dojam kao da je riječ o službenom Appleovom proizvodu.

Kada je spojen, iPad Pro funkcionira kao glavni, dodirni zaslon MacBook Aira, uz podršku za Apple Pencil, dok se odvajanjem pretvara u samostalni M4 iPad Pro. Dakle, punokrvni 2-u-1 uređaj kakav vjerojatno nikada nećemo dobiti od Applea.

Chan je napravio i prigodni video na YouTubeu u kojem pokazuje sve vezano uz iPadBook. Upozoravamo da je video na kineskom, a titlova - nema.