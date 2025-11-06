Appleov jeftiniji MacBook stiže početkom 2026. godine

Još su ovo ljeto izašle glasine da Apple priprema jeftiniji MacBook koji će biti predstavljen početkom 2026. godine, a sada je te informacije dodatno potvrdio i Bloomberg.

Kako doznaju, Apple je već naručio početnu proizvodnju jeftinijeg MacBooka od svojih dobavljača te se očekuje da će imati LCD zaslon nešto niže klase i da će ga pogoniti neki od SoC-ova iz iPhonea. Usprkos tome i dalje bi trebao biti brži od sad već pomalo zastarjelog Appleovog M1 SoC-a.

Zaslon će mu biti nešto manji od 13,6 inča, a cijena će mu, prema navodno pouzdanim izvorima, biti znatno ispod 1.000 dolara. S obzirom na to da početni Mac Mini košta u SAD-u 600 dolara, moguće je da će ovaj MacBook biti za 100 do 200 dolara skuplji, što bi ga učinilo vrlo konkurentnim na tržištu prijenosnika.

Interne memorija se još nigdje ne spominje, no kako će biti riječ o najslabijem i najjeftinijem Appleovom laptopu, vjerojatno će se započinjati od 256 GB. Više informacija bit će poznato do kraja godine.