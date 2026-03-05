Asus Predator Helios 16S donosi spoj snažnog Core Ultra 9 procesora i Nvidia RTX 5070 Ti grafičke
Acer je ponudio nabrijane specifikacije, pa ovaj laptop stiže s OLED ekranom, vrlo snažnim Ultra 9 275HX procesorom i 5070 Ti grafičkom karticom. Sve to smješteno je u relativno tanko kućište što bi moglo i ograničiti performanse
|SPECIFIKACIJE – Acer Predator Helios 16S AI
|Ekran
|16” / 2560 x 1600 / OLED / 240 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra 9 275HX (8P, 16E / 24T)
|Grafička kartica
|Nvidia GeForce RTX 5070 TI
|Memorija
|64 GB LPDDR5
|Disk
|2 TB GB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Konektori
|1 × HDMI
3 x USB 3.2 Type A
2 × USB 3.2 Type C (1 xThunderbolt 4)
3,5-mm audio
Ethernet
|Masa
|2,30 kg
|Dimenzije
|356,8 ×275,5 × 19,97 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Home
|Jamstvo
|2 godine
|Cijena
|3.657,50 eura
Svaki od najjačih imena u svijetu laptopa donosi nekoliko različitih pristupa za gaming računala, pokušavajući popuniti sve moguće niše. Predator Helios 16S spaja vrlo sposobne komponente s tankim dizajnom, a uz snažan procesor i vrlo dobru grafičku karticu ističe se OLED ekranom. Naš konkretan uređaj stiže vrlo bogato opremljen memorijom i cijena mu je na domaćem tržištu 3657 eura, što nadilazi domenu jeftinijih gaming laptopa. Ipak se ovdje radi o uređaju pod imenom Predator, a za Acer to znači onu najvišu kategoriju.
Dizajnom Acer nije htio odstupiti od klasične gaming stilizacije. Najznačajnije za izdvojiti je relativno tanko kućište ispod 20 mm, što je za gaming laptop s dijagonalom ekrana od 16'' prilično tanko. Osim toga se radi o crnom uređaju produljenog stražnjeg dijela s izraženim otvorima za ventilaciju. Kućište je metalno i čvrsto, a gaming estetici pridonosi Predator logo na poklopcu ekrana, a još više RGB pozadinski osvjetljena tipkovnica koja je vrlo prostrana i smještena je od ruba do ruba laptopa. Dodan je numerički dio, dok su tipke za smjer uklopljene u layout. Ispod tipkovnice nalazi se prostrani touchpad.
Među prednosti uređaja ubraja se napredni OLED ekran rezolucije 2560 x 1600 piksela koji ima brzi odziv od ispod milisekunde i uz to stiže sa stopom osvježavanja panela od 240 Hz. Podržana je jasno Nvidia G-Sync tehnologija, a ekran uz to pokriva 100% DCI-P3 spektra i s ogromnim kontrastom će doista napraviti razliku u doživljaju igranja.
A da bi ekran dobio dovoljan broj sličica u sekundi, Acer je ugradio vrlo snažan procesor i u ovoj konfiguraciji najjaču grafičku karticu dostupnu u ovoj seriji. Intel Core Ultra 9 275HX s čak 24 jezgre je vjerojatno overkill za konfiguraciju i performanse CPU-a će biti na zavidnoj razini. Nvidia RTX 5070 Ti prilično je sposobna potjerati i nove igre na ovoj rezoluciji, a Acer je dodao čak 64 GB radne memorije i 2 TB SSD-a, pa se ukupno radi o vrlo dobro zaokruženom modelu.
Acer nije štedio na području konektora gdje uz HDMI 2.1, laptop stiže s tri USB A i dva USB C (1 x Thunderbolt 4) sučelja. Tu su još Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Laptop ima i najnovije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 . Iznad ekrana nalazi se 1080p web kamera, a baterija od 90 Wh može potegnuti do 5 sati korištenja, što naravno ne uključuje scenarij igranja.