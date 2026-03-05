Asus Predator Helios 16S donosi spoj snažnog Core Ultra 9 procesora i Nvidia RTX 5070 Ti grafičke

Acer je ponudio nabrijane specifikacije, pa ovaj laptop stiže s OLED ekranom, vrlo snažnim Ultra 9 275HX procesorom i 5070 Ti grafičkom karticom. Sve to smješteno je u relativno tanko kućište što bi moglo i ograničiti performanse

Bug.hr četvrtak, 5. ožujka 2026. u 06:15
SPECIFIKACIJE – Acer Predator Helios 16S AI
Ekran 16” / 2560 x 1600 / OLED / 240 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8P, 16E / 24T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 TI
Memorija 64 GB LPDDR5
Disk 2 TB GB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI
3 x USB 3.2 Type A
2 × USB 3.2 Type C (1 xThunderbolt 4)
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 2,30  kg
Dimenzije 356,8 ×275,5 × 19,97 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 3.657,50 eura

Svaki od najjačih imena u svijetu laptopa donosi nekoliko različitih pristupa za gaming računala, pokušavajući popuniti sve moguće niše. Predator Helios 16S spaja vrlo sposobne komponente s tankim dizajnom, a uz snažan procesor i vrlo dobru grafičku karticu ističe se OLED ekranom. Naš konkretan uređaj stiže vrlo bogato opremljen memorijom i cijena mu je na domaćem tržištu 3657 eura, što nadilazi domenu jeftinijih gaming laptopa. Ipak se ovdje radi o uređaju pod imenom Predator, a za Acer to znači onu najvišu kategoriju.

Acer Predator Helios 16S AI je crni metalni gaming laptop koji se ističe tankim kućištem
Acer Predator Helios 16S AI je crni metalni gaming laptop koji se ističe tankim kućištem

Dizajnom Acer nije htio odstupiti od klasične gaming stilizacije. Najznačajnije za izdvojiti je relativno tanko kućište ispod 20 mm, što je za gaming laptop s dijagonalom ekrana od 16'' prilično tanko. Osim toga se radi o crnom uređaju produljenog stražnjeg dijela s izraženim otvorima za ventilaciju. Kućište je metalno i čvrsto, a gaming estetici pridonosi Predator logo na poklopcu ekrana, a još više RGB pozadinski osvjetljena tipkovnica koja je vrlo prostrana i smještena je od ruba do ruba laptopa. Dodan je numerički dio, dok su tipke za smjer uklopljene u layout. Ispod tipkovnice nalazi se prostrani touchpad.

Laptop ima napredni OLED ekran koji se ističe brzim odzivom, refresh rateom od 240 Hz kao i naprednim prikazom boja i ogromnim kontrastom
Laptop ima napredni OLED ekran koji se ističe brzim odzivom, refresh rateom od 240 Hz kao i naprednim prikazom boja i ogromnim kontrastom

Među prednosti uređaja ubraja se napredni OLED ekran rezolucije 2560 x 1600 piksela koji ima brzi odziv od ispod milisekunde i uz to stiže sa stopom osvježavanja panela od 240 Hz. Podržana je jasno Nvidia G-Sync tehnologija, a ekran uz to pokriva 100% DCI-P3 spektra i s ogromnim kontrastom će doista napraviti razliku u doživljaju igranja.

A da bi ekran dobio dovoljan broj sličica u sekundi, Acer je ugradio vrlo snažan procesor i u ovoj konfiguraciji najjaču grafičku karticu dostupnu u ovoj seriji. Intel Core Ultra 9 275HX s čak 24 jezgre je vjerojatno overkill za konfiguraciju i performanse CPU-a će biti na zavidnoj razini. Nvidia RTX 5070 Ti prilično je sposobna potjerati i nove igre na ovoj rezoluciji, a Acer je dodao čak 64 GB radne memorije i 2 TB SSD-a, pa se ukupno radi o vrlo dobro zaokruženom modelu.

Tipkovnica ima prostrane tipke i pozadinsko RGB osvjetljenje u četiri zone
Tipkovnica ima prostrane tipke i pozadinsko RGB osvjetljenje u četiri zone

Acer nije štedio na području konektora gdje uz HDMI 2.1, laptop stiže s tri USB A i dva USB C (1 x Thunderbolt 4) sučelja. Tu su još Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Laptop ima i najnovije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 . Iznad ekrana nalazi se 1080p web kamera, a baterija od 90 Wh može potegnuti do 5 sati korištenja, što naravno ne uključuje scenarij igranja.

