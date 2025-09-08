Asus ROG Strix Scar 16 G635 igra na kartu snage koju mu omogućuju Core Ultra 9 i RTX 5080

Umjesto veličine i prenosivosti, ROG Strix Scar serija fokusirana je na apsolutne performanse dok u dizajnu ponosno ističe gaming elemente. Kao svoje prednosti donosi Core Ultra 9 procesor, Nvidia RTX 5080 grafičku karticu i mini LED ekran

SPECIFIKACIJE – Asus Strix SCAR 16 G635LW-RW007W (2025) Ekran 16” / 2560x1600 / IPS mini LED/ 240 Hz Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8P, 16E / 24T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5080 16 GB Memorija 64 GB LPDDR5 Disk 2TB GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB 3.2 Type C (Thunderbolt 5, DisplayPort, power delivery)

3 × USB 3.2 Gen 2 Type A

Ethernet

3,5-mm audio Masa 2, 85 kg Dimenzije 354 × 268 × 30,8 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 4.578,47 eura

Novi gaming laptop s aktualnim komponentama odmah znači da će i cijena biti poveća, pa tako ovaj Asus ROG Strix Scar 16 G635 na našem tržištu dolazi za 4578 eura. Tu visoku cijenu opravdava jednom od najjačih grafičkih kartica u vidu Nvidia GeForce RTX 5080, zatim snažnim Core Ultra 9 procesorom, ali i naprednim hlađenjem te mini LED ekranom s visokim refresh rateom. Vizualno Strix Scar 16 G635 prati ideju gaming laptopa i donosi različite svjetleće dodatke.

Osim širokih ventilacijskih otvora, gledano straga na poklopcu ekrana je svjetleći ROG logo te traka za custom animacije

Iako na tržištu postoje neki relativno lagani gaming prijenosnici, Asus se nije zamarao s tim u ovom slučaju i Asus ROG Strix Scar 16 G635 ima pravu vizuru svoje niše s nešto debljim kućištem i LED svjetlećom trakom oko odmorišta za dlanove. I na metalnom poklopcu ekrana su dodani svjetleći ROG logo te traka na kojoj možete postaviti svoje AniMe Vision retro animacije. Ostatak kućišta je napravljen od plastike, a treba istaknuti i relativno tanke rubove sa strana ekrana.

Asus ROG Strix Scar 16 G635 stiže s mini LED ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 240 Hz

Sam ekran je jedna od jačih stana ovog prijenosnika i radi se o 16'' ROG Nebula HDR panelu s mini LED pozadinskim osvjetljenjem koje donosi čak 2000 zona lokalnog zatamnjenja. Uz svjetlinu do 1200 cd/m2 i visoke vrijednosti kontrasta, ovaj ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra, ima podršku za HDR i stopu osvježavanja panela od 240 Hz.

Za igrače je uz kvalitetan ekran jako važna i grafička kartica, a u ovom slučaju laptop stiže s drugom najjačom dostupnom trenutačno na tržištu u vidu Nvidia RTX 5080 koja će sve igre na rezoluciji ekrana od 2560 x 1600 piksela bez problema vrtjeti. Usko grlo za performanse neće biti niti Intel Core Ultra 9 275HX procesor koji ima ukupno 24 jezgre. Tu su još 64 GB radne memorije i 2 TB SSD. Laptop je bogato opremljen i vrijedi izdvojiti najnovije mrežne standarde, pa su tu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 mogućnosti.

Tipkovnica omogućuje podešavanje RGB pozadinskog osvjetljenja za svaku pojedinu tipku

U području konektora stiže s HDMI, dva Thunderbolta 5, dodatna tri USB A te 3,5 mm audio i Ethernet konektorom. Tipkovnica nema numerički dio, ali omogućuje namještanje RGB osvjetljenja pojedinačno za svaku tipku. Laptop dolazi s četiri zvučnika i 1080p web kamerom s IR senzorom za biometrijski login u sustav. Bogatom opremom, gaming dizajnom i ponajviše snažnim komponentama Asus ROG Strix Scar 16 G635 opravdava djelomično svoju visoku cijenu.