Asus ROG Strix Scar 16 G635 igra na kartu snage koju mu omogućuju Core Ultra 9 i RTX 5080
Umjesto veličine i prenosivosti, ROG Strix Scar serija fokusirana je na apsolutne performanse dok u dizajnu ponosno ističe gaming elemente. Kao svoje prednosti donosi Core Ultra 9 procesor, Nvidia RTX 5080 grafičku karticu i mini LED ekran
|SPECIFIKACIJE – Asus Strix SCAR 16 G635LW-RW007W (2025)
|Ekran
|16” / 2560x1600 / IPS mini LED/ 240 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra 9 275HX (8P, 16E / 24T)
|Grafička kartica
|Nvidia GeForce RTX 5080 16 GB
|Memorija
|64 GB LPDDR5
|Disk
|2TB GB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Konektori
|1 × HDMI 2.1
2 x USB 3.2 Type C (Thunderbolt 5, DisplayPort, power delivery)
3 × USB 3.2 Gen 2 Type A
Ethernet
3,5-mm audio
|Masa
|2, 85 kg
|Dimenzije
|354 × 268 × 30,8 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Home
|Jamstvo
|2 godine
|Cijena
|4.578,47 eura
Novi gaming laptop s aktualnim komponentama odmah znači da će i cijena biti poveća, pa tako ovaj Asus ROG Strix Scar 16 G635 na našem tržištu dolazi za 4578 eura. Tu visoku cijenu opravdava jednom od najjačih grafičkih kartica u vidu Nvidia GeForce RTX 5080, zatim snažnim Core Ultra 9 procesorom, ali i naprednim hlađenjem te mini LED ekranom s visokim refresh rateom. Vizualno Strix Scar 16 G635 prati ideju gaming laptopa i donosi različite svjetleće dodatke.
Iako na tržištu postoje neki relativno lagani gaming prijenosnici, Asus se nije zamarao s tim u ovom slučaju i Asus ROG Strix Scar 16 G635 ima pravu vizuru svoje niše s nešto debljim kućištem i LED svjetlećom trakom oko odmorišta za dlanove. I na metalnom poklopcu ekrana su dodani svjetleći ROG logo te traka na kojoj možete postaviti svoje AniMe Vision retro animacije. Ostatak kućišta je napravljen od plastike, a treba istaknuti i relativno tanke rubove sa strana ekrana.
Sam ekran je jedna od jačih stana ovog prijenosnika i radi se o 16'' ROG Nebula HDR panelu s mini LED pozadinskim osvjetljenjem koje donosi čak 2000 zona lokalnog zatamnjenja. Uz svjetlinu do 1200 cd/m2 i visoke vrijednosti kontrasta, ovaj ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra, ima podršku za HDR i stopu osvježavanja panela od 240 Hz.
Za igrače je uz kvalitetan ekran jako važna i grafička kartica, a u ovom slučaju laptop stiže s drugom najjačom dostupnom trenutačno na tržištu u vidu Nvidia RTX 5080 koja će sve igre na rezoluciji ekrana od 2560 x 1600 piksela bez problema vrtjeti. Usko grlo za performanse neće biti niti Intel Core Ultra 9 275HX procesor koji ima ukupno 24 jezgre. Tu su još 64 GB radne memorije i 2 TB SSD. Laptop je bogato opremljen i vrijedi izdvojiti najnovije mrežne standarde, pa su tu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 mogućnosti.
U području konektora stiže s HDMI, dva Thunderbolta 5, dodatna tri USB A te 3,5 mm audio i Ethernet konektorom. Tipkovnica nema numerički dio, ali omogućuje namještanje RGB osvjetljenja pojedinačno za svaku tipku. Laptop dolazi s četiri zvučnika i 1080p web kamerom s IR senzorom za biometrijski login u sustav. Bogatom opremom, gaming dizajnom i ponajviše snažnim komponentama Asus ROG Strix Scar 16 G635 opravdava djelomično svoju visoku cijenu.