Asus ZenBook Duo UX8407 ima unaprijeđeni dizajn, nove OLED panele i jači Intel Panther Lake procesor

Asus je svoje jedinstveni konvertibilni uređaj unaprijedio na način da je stavio nove šarke koje ostavljaju manje prostora između dva ekrana, a osim dizajnerskih promjena u novoj generaciji je i novi OLED panel više rezolucije i stope osvježavanja panela te posebno atraktivna najjača opcija procesora u vidu Core Ultra 9 388H

SPECIFIKACIJE – Asus ZenBook Duo UX8407 Ekran 2 x 14” / 2880 x 1800 / OLED/ 144 Hz Procesor Intel Core Ultra 9 388H (4 P,8 E, 4 LPE /16 T) Grafička kartica Intel Arc B390 Memorija 32 GB DDR5 Disk 1 TB NVMe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

2 x Thunderbolt 4

USB A

3,5-mm audio Masa 1,7 kg Dimenzije 310,1× 208,6 × 23,4 mm Operacijski sustav Windows 11

Ovaj konceptualni laptop već par godina mami uzdahe kao iskonski gadget, a svojim dizajnom spaja mogućnosti klasičnog laptopa i drugih načina korištenja zahvaljujući odvojivoj Bluetooth tipkovnici. Iako je u nekim situacijama nespretan, ovo je specifični laptop koji vas može oduševiti konceptom, ali i odbiti ako nemate realne scenarije korištenja, jer cijena nije mala i očekuje se na tržištu za oko 2600 eura u slučaju najjače opcije procesora. I dalje se odlikuje vrhunskom izradom, naprednim OLED ekranima i sada na pogon Intel Panther Lake procesora.

Laptop ima čvrsto kućište od materijala koji Asus zove Ceraluminum, a ekrane podupire kick-out stalak

Koncept je ostao isti, ali je malo rafiniran i to ponajprije kroz novu šarku koja se sada ne vidi i drži dva 14'' ekrana na manjoj udaljenosti, pa su oni poprilično spojeni. Okviri oko panela su vrlo tanki i cijeli uređaj je obučen u materijal koji Asus zove Ceraluminum, a radi se o aluminiju koji bi trebao spajati lakoću aluminija i izdržljivost keramike i ima određene prednosti pred andoniziranim aluminijem. Ukratko, radi se o čvrstom materijalu otpornijem na ogrebotine koji doprinosi manjoj masi. Ona je u ovom slučaju zahvaljujući specifičnostima dizajna oko 1,7 kilograma što je zamjetno teže od ostalih 14'' modela koji s druge strane nemaju dva ekrana. Kao i prethodnik Duo se može koristiti na više načina, pa može biti klasičan laptop s tipkovnicom preko jednog od ekrana pri čemu se tipkovnica drži uz pomoć magneta. Klasični ZenBook Duo postav je s ekranima jednim iznad drugih naslonjenih na ugrađeni (poboljšani) stalak dok je tipkovnica na stolu i spojena putem Bluetootha. Kako se ekrani otvaraju do 180 stupnjeva, popularan je i kolaboracijski način gdje je jedan ekran okrenut prema sugovorniku s druge strane stola i moguće je imati isti sadržaj koji se zrcali i pratiti prezentaciju ili zajedno raditi. Također se ekrani mogu staviti vertikalno na stol pri čemu onda imate dva panela jedan do drugoga i to najviše podsjeća na desktop situaciju.

Asus ZenBook Duo UX8407 stiže s dva OLED panela dijagonale po 14'', rezolucije 2880 x 1800 piksela, visoke svjetline i stope osvježavanja od 144 Hz

Ekrani su još jedna stavka koja je doživjela korak naprijed u odnosu na UX8406. Umjesto dvije dostupne verzije, sada uređaj stiže u jednoj konfiguraciji i to s dva 14'' panela rezolucije 2880 x 1800 piksela i sa stopom osvježavanja od 144 Hz. Ponovno se radi o dodirnim ekranima, a tu je i stylus. Ekran ima izuzetno brz odziv od 0,2 milisekunde, a visoka je i svjetlina koja je u standardnom sadržaju oko 500 cd/m2 dok u HDR načinu doseže 1000 cd/m2. Ekran ima antireflektivni premaz i vrlo precizan prikaz boja.

Za 2026. godinu Asus je pripremio i najnovije Intelove Panther Lake procesore. Od tri moguće varijante najjača je Core Ultra 9 388H koja stiže sa 16 procesorskih jezgri, ali i jačom varijantom integrirane grafičke kartice u vidu Intel Arc B390 koja je jača od Arc 140V i omogućit će čak i vrlo ugodno igranje, naravno ne na razini dediciranih modela, ali Baldours Gate 3 i Battlefield 6 na Full HD rezoluciji će biti vrlo igrivi. Tu je još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta (moguće i druge konfiguracije) te će ukupni dojam sustava biti vrlo responzivan.

Odvojivu Bluetooth tipkovnicu moguće je magnetima pričvrstiti preko jednog od ekrana i koristiti kao klasični laptop. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima hod tipki od 1,7 mm

Novi ZenBook Duo dolazi s većom 99 Wh baterijom i moguće je izvući do 17 sati na jednom punjenju. Od konektora su tu HDMI 2.1, dva Thunderbolt 4 i USB A, a treba istaknuti da sustav stiže i sa šest zvučnika. I dalje je ovo vrlo zanimljiv koncept koji nije za svakoga, ali nudi autentično iskustvo s vrhunskim materijalima i specifikacijama, a cijena je ta koja bi mogla sputavati interes korisnika.