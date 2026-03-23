Samo ime Lenovo LOQ Essentials otkriva razinu opremljenosti koja ipak donosi dobar gaming hardver

SPECIFIKACIJE – Lenovo LOQ Essential 15IRX11 Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS/ 144 Hz Procesor Intel Core i7-13650HX (6 P, 8 E /20 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5050 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB A

1 × USB C (DisplayPort 1.4, napajanje)

3,5-mm audio

Ethernet Masa 2,3 kg Dimenzije 361,26 x 255,6 x 22,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 1.356,84 eura

Kako se probiti u moru modela pitanje je svih pitanja za proizvođače uređaja, a takav izazov imaju i svi takmaci u kategoriji gaming laptopa. Lenovo, kao i konkurenti, sa svojom ponudom pokrivaju vrlo širok segment korisnika, od početnih do samog high-enda. Lenovo LOQ spada među one ulazne, pristupačnije serije igračih laptopa, a to je u ovoj varijanti dodatno naglašeno imenom Essential. Kako ime sugerira, laptop je ponudio one osnove u vidu jakog procesora, dedicirane grafičke kartice i ekrana sa stopom osvježenja od 144 Hz. Ostalo je manje-više rudimentarno, ali ne ispod razine. Cilj je jasan, ponuditi prijenosnik koji će biti sposoban za igranje, a da cijena ne bude previsoka.

Lenovo LOQ Essential 15IRX11 ima plastično kućište i ne osobito napadan dizajn

Dizajn laptopa nije previše nametljiv i ima veliki LOQ logo na poklopcu ekrana, a da se radi o gaming modelu ponajviše otkriva nešto prostraniji stražnji dio s većim ventilacijskim otvorima. LOQ Essential dolazi u Luna Grey ili Eclipse Black varijanti, ima potpuno plastično kućšte koje djeluje čvrsto i od ostalog nema nekih posebnih značajki u dizajnu za izdvajanje. Lenovo LOQ Essentials stiže s IPS ekranom klasične dijagonale 15,6'', 16:9 usmjerenja i rezolucije od 1920 x 1080 piksela. Posebnost je nešto viši refresh rate od 144 Hz, ali uz to pokriva i 100% sRGB spektra boja te ima svjetlinu od 300 cd/m2, pa se može solidno koristiti i izvan gaming scenarija.

IPS ekran ima Full HD rezoluciju, 144 Hz i pokriva 100% sRGB spektra

Onaj Essential dio ponajviše se odnosi na hardver, pa se tako laptop oslanja na nešto stariji Intel Core i7-13650HX procesor iz Raptor Lake serije koji ima 14 jezgri uz maksimalni radni takt od 4,9 GHz. U ponudi je i model s i5-13450HX koji se može naći i za ispod 1000 eura. Procesor će se dobro slagati s Nvidia RTX 5050 grafičkom karticom koja će ponuditi za Full HD rezoluciju dovoljno snage za gaming. Moguće je odabrati laptop i s 5060 karticom. Ova konfiguracija koja ima 16 GB radne memorije i SSD od 512 GB na našem tržištu ima cijenu od 1.356 eura.

Konektori se nalaze s lijeve, desne i stražnje strane koja je nešto deblja s prostranijim ventilacijskim otvorima

Od ostalog, laptop stiže sa stereo zvučnicima snage 2 x 2 W, ima solidne mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Od konektora ima HDMI 2.1, dva USB A i jedan USB C, Ethernet te 3,5 mm audio priključak. Od baterije koja ima kapacitet 60 Wh možete na ovom uređaju očekivati oko pet sati autonomije. Laptop ima tipkovnicu s numeričkim dijelom, bijelim pozadinskim osvjetljenjem te hodom tipki od 1,3 mm. Potencijalna mana su vrlo stisnute tipke za smjer.