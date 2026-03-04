MacBook Neo je s cijenom od 700 eura najjeftiniji Appleov laptop do sada

Novi MacBook Neo donosi najnižu cijenu ulaska u Appleov macOS ekosustav, ali uz ponešto skromnije specifikacije u odnosu na skuplje modele

Apple je predstavio MacBook Neo, dugo najavljivani pristupačni MacBook čija početna cijena u SAD-u iznosi 599 dolara, a u Europi 700 eura.

Riječ je o MacBooku kojeg pogoni A18 Pro SoC iz iPhonea 16 Pro, u kombinaciji s 8 GB RAM-a i 256 ili 512 GB interne memorije. Što se tiče sirovih brojki, A18 Pro je negdje na razini M1 SoC-a kojeg smo imali priliku po prvi puta vidjeti u MacBook Airu 2020. godine.

MacBook Neo Foto: Apple

Usprkos povoljnijoj cijeni, kućište ovog laptopa izrađeno je od aluminija. Može se pohvaliti 13-inčnim Liquid Retina zaslonom rezolucije 2.408 x 1.506 i svjetline do 500 nita, što je ponešto slabije u odnosu na druge Appleove laptope. Zaslon također nema notch, ne podržava True Tone tehnologiju za prilagodbu temperature boje niti P3 široki raspon boja.

Od ostalih značajki, tu je Full HD kamera, dva USB-C priključka, 3,5-milimetarski utor za slušalice i TouchID koji dolazi samo u skupljoj verziji laptopa s 512 GB. MagSafea nema, tako da se punjenje obavlja putem USB-C priključka. Još jedno područje na kojem je Apple smanjio troškove je trackpad. Za razliku od ostalih MacBookova koji koriste Force Touch, odnosno trackpad s haptičkom povratnom informacijom, MacBook Neo ima klasični trackpad koji se fizički pomiče prilikom klika. Baterija bi trebala držati do 16 sati.

MacBook Neo Foto: Apple

U svakom slučaju, iako dolazi s nekoliko kompromisa poput skromnijeg zaslona, manjka RAM-a i jednostavnijeg trackpada, MacBook Neo mogao bi biti zanimljiv studentima i korisnicima koji žele macOS, a kojima pritom treba laptop samo za neke svakodnevne zadatke poput surfanja, pisanja, pregledavanja dokumenata ili sadržaja.

Početni MacBook Neo od 256 GB u Europi košta 700 eura, dok će verzija s 512 GB i TouchID-om biti 800 eura. Moći će se kupiti u Silver, Indigo, Blush i Citrus varijantama.