Macbook Pro je konačno postao malo više Pro

Apple je osvježio postojeću liniju MacBook Pro prijenosnika – novi procesori, podrška za do 32 GB RAM-a te T2 čip su samo neka od brojnih poboljšanja

Apple je osvježio postojeću liniju MacBook Pro prijenosnika. Novi 13“ i 15“ modeli dobili su nove procesore, bolje zaslone, tiše tipkovnice, a pojedini modeli sada podržavaju i više od 16 GB RAM-a.

Najmanji, 13-inčni MacBook Pro dobio je novi Core i5 i Core i7 procesore sa četiri jezgre, Iris Plus 655 grafiku sa 128 MB eDRAM-a te mogućnost konfiguracije s do 2 TB podatkovnog prostora. Osnovni model i dalje stiže sa 8 GB RAM-a, ali ga je prema potrebi moguće nadograditi do 16 GB RAM-a (LPDDR3 @ 2.133 MHz).

Osnovna brzina Core i5 procesora je 2,3 GHz, no uz pomoć Turbo Boost tehnologije procesor postiže maksimalnih 3,8 GHz. Snažniji, Core i7 procesor radi na osnovnoj brzini od 2,7 GHz dok uz Turbo Boost tehnologiju dostiže maksimalnih 4,5 GHz.

Korisnici kojima je potreban veći, ujedno i snažniji MacBook Pro, dobili su novi 15,6-inčni model koji se od sada može opremiti sa Core i7 i Core i9 procesorima sa šest jezgri, s do 4 TB podatkovnog prostora i konačno s više od 16 GB RAM-a, točnije s do 32 GB RAM-a (DDR4 @ 2.400 MHz).

U ponudi su dva Core i7 procesora te jedan Core i9 procesor. Ovisno o odabranom modelu osnovna brzina Core i7 procesora iznosi 2,2 GHz i 2,6 GHz, uz Turbo Boost brzine od 4,1 GHz i 4,3 GHz. Kupce koji se odluče za najsnažniji procesor (Core i9) očekuju brzine od 2,9 GHz do 4,8 GHz (Turbo Boost).

Što se grafike tiče, 15,6-inčni MacBook Pro može se opremiti i s diskretnim grafičkim karticama – Radeon Pro 555X i Radeon Pro 560X sa po 4 GB GDDR5 memorije. Inače Apple tvrdi kako novi 13,3-inčni te 15,6-inčni MacBook Pro prijenosnici sada imaju do 50%, odnosno 70% bolje performanse u odnosu na svoje prethodnike.

Svi modeli su dobili i zaslone sa True Tone tehnologijom, tišu tipkovnicu (3. generacija) te T2 čip kojim je dovedena „Hey Siri“ značajka sa iMaca i na Appleove prijenosnike. Cijene ovisno o modelu iznose od 1.799 USD (13,3“) do 2.799 (15,6“, Core i9).

Istovremeno s dolaskom novi modela, ukinut je MacBook Pro iz 2015. godine. Detaljne specifikacije novih MacBookova Pro dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.