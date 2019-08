Heavy metal ima blagotvoran učinak na mentalno zdravlje slušača-heavymetalaca

Zbog energije i žestine u zvuku i tekstovima, heavy metal glazbu nerijetko povezuju s kontroverznim pojmovima: bogohuljenjem, sotonizmom, promicanjem suicidalnih ideja i agresije, što nerijetko završava na 'silovanju logike' do te mjere da se slušanje takve glazbe uzročno povezuje sa sve učestalijim masovnim pucnjavama po koledžima i školama. U jednom od medicinskih bisera nedavno objavljenih na BUG Online naveo sam i pokus u kojem su se laboratorijski miševi, inače pitome životinjice, potukli do smrti kada su im ispitivači glasno puštali 'Anthrax'.

Netko sluša Majke, a netko cajke

No, ako je tako "demonski i loš", zašto onda heavy metal ima tako velik broj obožavatelja i sljedbenika, zašto ga toliko ljudi sluša i uživa u njemu? I ima li zaista teškometalni glazbeni žanr realan negativni utjecaj na svoje slušače?

Netko voli slušati pop-rock, netko blues ili soul, a netko pak klasičnu operu ili madrigale. Ima, kažu, i onih koji vole cajke. Mnogo je razloga zašto se ljudi priklanjaju određenim glazbenim žanrovima: uz neku vrste glazbe se odrasta u obiteljima (recimo, moji su u 1960-ima po glazbenom ukusu bili blues-pop-rockeri, pa sam već u dobi od 6 ili 7 godina slušao Elvisa, Beatlese, Stonese, Fats Domina i Chuck Berryja, a 50 godina potom završio kao nepopravljivi ljubitelj blues-rocka), ili razlog može biti potreba za pripadnošću vršnjačkoj skupini koja se poistovjećuje s tekstovima ili jednostavno žele izgledati i ponašati se na određeni način definiran subkulturom koja prati glazbeni žanr.

Ili - baš nasuprot sociološkom konformizmu - u izboru omiljenog glazbenog žanra može prevagnuti individualna potreba za otpadništvom, protestom i buntom protiv glazbe kakva se sluša kod kuće ili među vršnjacima.

Utjecaj na memoriju, matematičku inteligenciju i prostornu rotaciju

Medicina i općenito znanost nerijetko se bave proučavanjem naizgled irelevantnih tema, pa je tako proveden i nezanemariv broj posve ozbiljnih znanstvenih istraživanja o psihološkim implikacijama slušanja različitih vrsta i žanrova glazbe.

Primjerice, istraživanje provedeno 2017. u Kaliforniji pokazalo je kako slušanje glazbe koja se ispitanicima ne sviđa (u usporedbi s glazbom koja im se sviđa) smanjuje mentalnu sposobnost prostorne rotacije objekata tijekom rješavanja zadataka u testovima matematičke inteligencije. Nisu baš doslovce tako napisali, ali zaključak je bio da prisilno slušanje nevoljenog glazbenog žanra - zaglupljuje slušače.

Kanadski psihologijski tim iz Montreala je prošle godine objavio rezultate istraživanja učinka slušanja glazbe na kratkoročnu memoriju, gdje su ispitivali količinu memoriranih podataka dok su ispitanicima puštali serije kratkih slika, video-zapisa i izgovorenih riječi. Dragovoljci su podijeljeni u tri skupine: jedni su radili u tišini, drugi su slušali omiljenu glazbu koju su sâmi odabrali, a trećima je reproducirana glazba kakvu ne vole slušati. Rezultati su pokazali da slušanje omiljene glazbe još više smeta kratkoročnim performansama memoriranja nego rad 'pod terorom' neomiljene glazbe ili rad u tišini. Dakle, slušanje svih vrsta glazbe (a ponajviše omiljene) ometa koncentraciju i reducira kratkoročno pamćenje.

No, to su primjeri koji se tiču općenito glazbe (omiljene i/ili neomiljene), ali vratimo se mi na specifičan žanr o kojem smo i započeli ovu priču - na heavy metal.

Srce lupa, tlak raste, čelo se žari, oči se pote...

U nedavno objavljenoj studiji provedenoj na preko 600 ispitanika na sveučilištima u Seattleu, Perthu i Lyonu promatrana je pojavnost simptoma anksioznosti kod ispitanika koji su izlagani stresnim podražajima ('stresorima') dok su istovremeno slušali klasičnu glazbu, heavy metal, glazbu koju su sami odabrali ili su stresoru izlagani u tišini.

Očekivano, na tragu obrasca da slušanje heavy metala negativno utječe na ljude koji nisu njegovi ljubitelji, ispitivanje je utvrdilo da se najviše simptoma tjeskobe registrira kod osoba kojima se pušta heavy metal, a izjasnili su se da ga ne vole. Ukratko, metalike idu na živce 'normalnim ljudima' (pod uvjetom da one koji ne vole heavy metal smatramo normalnim ljudima, no to je rasprava koja traži zaseban prostor i vrijeme).

Međutim, u skupini ispitanika koji su se prije testiranja izjasnili kao ljubitelji teškometalnog zvuka, pa i ispitanika koji se nisu specifično izjasnili za preferiranu vrstu glazbe, slušanje heavy metala je uzrokovalo smanjenje anksioznosti i stresa: otkucaji srca i disanje su se umirivali, tlak normalizirao, a znojenje smanjivalo. Istraživanje je pokazalo i da obožavatelji heavy metala i inače preferiraju slušanje drugih vrsta intenzivne, harmonijski složene i nekonvencionalne glazbe, a u psihologijskom profilu imaju izraženije negativan stav prema institucionalnim autoritetima i jaču potrebu za pripadnošću sebi sličnoj socio-kulturološkoj skupini.

Zanimljiv je i podatak da kod 'metalaca' koji su na testiranje već došli anksiozni i ljuti, a zatim im je pušten heavy metal, nije zabilježen porast znakova anksioznosti, bijesa i agresije, već upravo nasuprot: registrirano je smirivanje negativnih i povećanje pozitivnih emocija. Još zanimljivije je da druge vrste glazbe (klasična ili pop) nisu uspijevale izazvati takav smirujući učinak na anksiozne slušače koji su se prethodno izjasnili da vole klasiku i lake note. Prema psiholozima, to je znak da slušanje ekstremne glazbe predstavlja zdrav i funkcionalan način 'mentalne obrade' i nošenja s vlastitom anksioznošću i agresijom.

Riffovi, ritmovi, metalika i logika

U završnom dijelu testiranja ispitanici su u ciljanom razgovoru s psiholozima analizirali muzičku i tekstualnu kvalitetu svojeg omiljenog žanra glazbe. Promatrano je kako vladaju asociranjem i analizom logičkih struktura, apstrahiranjem i znanstvenim razmišljanjem, a najbolje rezultate su postigli - pogađate već, zar ne? - ljubitelji 'prljavih metalika'.

Ako rezimiramo, većina navedenih ispitivanja jeste potvrdila da heavy metal smeta slušačima i živcira ih… osim ako su slušači ljubitelji heavy metala. Jer s druge strane, ljubiteljima teškometalnog zvuka omiljenih žestoki riffovi i ritmovi - što glasniji i čvršći bili, to bolje - učinkovito smiruju anksioznost i agresiju, potiču logičke procese i povećavaju mentalnu produktivnost.

Što više metalno, to bolje mentalno. Rock on!

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar je na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Od posla se opušta antistresnim aktivnostima: od pisanja svojevremeno popularnih tekstova i ilustracija u tiskanom izdanju časopisa BUG, crtkanja grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, te fejsbučkog blogiranja o craft-pivima, životnim neistinama i medicinskim trivijama, sve do pasioniranog kuhanja posve probavljivih jela i sviranja slabo probavljivog bluesa.