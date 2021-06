Microsoft u live streamu najavio Windowse 11

Kao što je bio slučaj i s Windowsima 10 koji su došli na traženje Microsofta, a ne korisnika koji su još uvelike koristili Windowse 7, a bitno manje promašene Windowse 8, tako i Windowsi 11 dolaze više zbog Microsoftovih internih preslagivanja i globalnog repozicioniranja (naguravanja s drugim platformama – iOS-om, Androidom i Steamom) nego zbog toga što su korisnici tražili promjene.

Usprkos tome, prema onome danas predstavljenome i prema onome što su mogli vidjeti svi oni koji su instalirati verziju koja odnedavna kola Internetom, čini se da su sve promjene koje smo vidjeli uistinu promjene nabolje, te olakšavaju i ubrzavaju korištenje te iskorištavaju mogućnosti današnjeg hardvera, odnosno, nema ekstravagantnih iskoraka u posve novo kao što je to bio slučaj s Metro sučeljem Windowsa 8 koje je bilo i preveliki odmak od svih dotadašnjih kanona i istovremeno donosilo premalo toga novoga i boljega u odnosu na ono što smo do tada imali.

Što je, konkretno, novoga za Windowse 11 najavio Microsoft?

1) Za sada znamo da će službeno dostupni postati od kraja godine, a za postojeće korisnike Windowsa 10 bit će distribuirani kao besplatna nadogradnja. Za one koji su dio Microsoftovog višedesetljetnog programa Windows Insider, službeno testiranje počinje idući tjedan.

2) Na Microsoftovom Storeu, web-trgovini aplikacija gdje je do sada bilo moguće skinuti i instalirati samo programe za Windowse, bit će moguće skinuti i Android aplikacije. Dio je to šire strategije Microsofta koji programe s Windowsa (Office 365, Teams posebice) želi učiniti jednakima na svim platformama, odnosno sučelje za rad na ovim aplikacijama posve ujednačiti na raznim platformama i ekranima. Naknade Microsoftu za prodaju preko Storea su u nekim slučajevima za one koji na Storeu imaju vlastiti "commerce engine" u svojim aplikacijama ne postoje. Dakle, prihod od in-app transakcija ostaje u cjelosti izdavaču.

3) Igranje s novim mogućnostima Xbox servisa na Windowsima kao što je automatski HDR za igre na konfiguracijama koje to podržavaju bez ikakve potrebe za ručnim podešavanjem ili posebnim programiranjem od strane developera. Također je zanimljiva tehnologija Direct Storage, koja je prebačena s Microsoftove Xbox konzole, a gdje se radi o DMA transferu podataka s „brzog diska“ (NVMe SSD-a) u memoriju grafičke kartice bez ikakve interakcije s glavnim procesorom i njegovim usporavanjem. Najveća prednost je brže učitavanje podataka i manje čekanje da se učita nivo igre, odnosno podaci se transferiraju brže i u pozadini. Tu je i dalje Xbox Game Pass koji, po uzoru na druge slične igraće servise nudi za mjesečnu pretplatu pristup igrama u dućanu kojih je u ovom trenutku na Microsoftovoj Xbox platformi nekoliko stotina, što je mrvica u odnosu na Steam, primjerice, ali valja imati na umu da pored Bethesdinih (sada u vlasništvu Microsofta) igara i onih rađenih „in-house“, sada tu ima i igara nezavisnih proizvođača vrlo visoke kvalitete. Nikakva nova verzija DirectX-a nije najavljena, usput.

4) Microsoft Teamsi sada izgledaju poput IM aplikacije i sučelje je isto na Windowsima 11, kojega su integralni dio, i na Androidu. Centralni dio je izbornik koji liči na decenijama poznate dashboarde za Windowse i MacOS koji se nalazi nasred ekrana (ne u lijevom kutu kao sada izbornik Start) i iz kojega se pristupa kontaktima s popisa kao u nekoj aplikaciji za IM. Microsoft inače Teamse sada pozicionira kao aplikaciju „za kontakt s voljenima“, dakle kao osobni videokomunikacijski program, a manje kao aplikaciju za kolaboraciju, iako su i dalje sve mogućnosti videokonferencija, chata, izmjene datoteka itd. jednako dostupne.

5) Novi grafički kanon, o kojem smo već pisali – kutovi prozora i dijaloških okvira su zaobljeni, a dodani su i Microsoft Widgeti (ti widgeti se u Windowsima stalno pojavljuju i odlaze…), a ovoga puta se zapravo radi o panelu nalik onome koji smo dobili sa zadnjom nadogradnjom Desetke gdje se uz vremensku prognozu dobivaju i vijesti, navodno umjetnom inteligencijom prilagođene našem interesu (prati što klikamo i čitamo). Panel Widgeta se može raširiti preko cijelog ekrana dok ispod ostaje površina Desktopa.

Tu su i novi „Snaps layouts“, odnosno raspored prozora na ekranu koje biramo iz ponuđenog layouta i koji nam se automatski vraćaju na takve postavke kada ih kasnije pokrenemo preko Snaps layouta. Primjerice – imamo istodobno otvoren Outlook, web-preglednik i Word prema odabranom layoutu. Kasnijim odabirom snaps layouta, otvaramo točne te aplikacije u točno zadanom obrascu kakav smo odabrali zadnji puta kada smo s njima radili. Za one koji u radu žongliraju s više prozora i ne uspijevaju posao završiti do kraja radnog dana ili do pauze – kada se vrate, lako je nastaviti tamo gdje smo stali.

Primjer Snaps layouta

Posebno je olakšan rad s više ekrana, gdje se odabrani layout aplicira na zadanom ekranu, a ne pokušava se prilagoditi nekom drugom, manjem (primjerice onom na prijenosniku). Umjesto toga, kada se ponovo spojimo na zaslon za koji smo odabrali neki layout, aktivira se točno onaj raspored prozora koji je bio aktivan kada smo se zadnji puta odspojili s tog ekrana.

Za one koji rade s ekranima osjetljivim na dodir (tableti i hibridi tableta-prijenosnika), dodana je podrška za nove geste, a tu je i haptički feedback za korištenje stilusa, primjerice, na tabletima (Surfaceu, konkretno).

Cortana, usput, i dalje ne radi na hrvatskom i za naše tržište, a navodno poboljšana kvaliteta prepoznavanja govora i diktiranja i dalje ne podržava hrvatski.

Hardverski zahtjevi

Prema službenoj objavi, za pokretanje novih Windowsa ponešto su narasli i minimalni hardverski zahtjevi: minimalno 4 GB memorije, 64 GB diska, DX12 grafička kartica s WDDM 2.0 driverom, UEFI s podrškom za Secure Boot, TMP 2.0, minimalna rezolucija 720p i obavezna internetska veza i Microsoft Account. Dakle, ako već niste, morat ćete napokon ipak otvoriti račun kod Microsofta.