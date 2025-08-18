Microsoft napokon poboljšava tamni način rada u Windowsima 11
Microsoft nije u potpunosti dosljedan kad je riječ o tamnom načinu rada unutar Windowsa 11, no to bi se moglo promijeniti s novim većim ažuriranjem
Microsoft radi na značajnom vizualnom unaprjeđenju tamnog načina rada u Windowsima 11, gotovo 10 godina nakon što je ta opcija prvi puta uvedena u Windowse. Najnovija testna verzija sustava donosi tamniji izgled u sve više dijelova sučelja, uključujući i prozore za operacije s datotekama, poput kopiranja i brisanja.
Nove promjene otkrio je korisnik X-a Phantomofearth te je objavio kako one izgledaju u praksi. Treba imati na umu da osvježeni tamni način rada još nije dovršen pa su pojedini dijelovi i dalje svijetli.
Iako Microsoft službeno nije potvrdio nadogradnje tamnog načina, očekuje se da bi šire vizualne izmjene mogle biti dio ažuriranja 25H2, planiranog inače za kraj ove godine. Više informacija očekuje se u narednim tjednima.