Microsoft napokon poboljšava tamni način rada u Windowsima 11

Microsoft nije u potpunosti dosljedan kad je riječ o tamnom načinu rada unutar Windowsa 11, no to bi se moglo promijeniti s novim većim ažuriranjem

Microsoft radi na značajnom vizualnom unaprjeđenju tamnog načina rada u Windowsima 11, gotovo 10 godina nakon što je ta opcija prvi puta uvedena u Windowse. Najnovija testna verzija sustava donosi tamniji izgled u sve više dijelova sučelja, uključujući i prozore za operacije s datotekama, poput kopiranja i brisanja.

Nove promjene otkrio je korisnik X-a Phantomofearth te je objavio kako one izgledaju u praksi. Treba imati na umu da osvježeni tamni način rada još nije dovršen pa su pojedini dijelovi i dalje svijetli.

Windows 11's file operation (copy, access denied, etc.) dialogs are FINALLY getting support for dark mode! Here's how the dialogs look in dark mode at this point, hidden in build 26100.5061.



Also notice the light buttons in the top right, still a work in progress of course. pic.twitter.com/3D00lWIJcn — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 15, 2025

Iako Microsoft službeno nije potvrdio nadogradnje tamnog načina, očekuje se da bi šire vizualne izmjene mogle biti dio ažuriranja 25H2, planiranog inače za kraj ove godine. Više informacija očekuje se u narednim tjednima.