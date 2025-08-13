Tri Microsoftova "kompanjona", mini aplikacije naselit će se u taskbar Windowsa 11

Microsoft 365 companions naziv je seta od tri nove aplikacije, koje će se početi instalirati zajedno s Windowsima, a cilj će im biti povećati produktivnost te olakšati komunikaciju i pretraživanje

Sandro Vrbanus srijeda, 13. kolovoza 2025. u 16:15

Iz Microsofta su najavili da će uskoro u Windowse 11 postupno početi stizati tri nove mini aplikacije, zamišljene kao pomoć pri radu i komunikaciji. Objedinjeni naziv za njih je "Microsoft 365 companions", a prvo će biti dostupne poslovnim korisnicima tog uredskog paketa aplikacija. U planu su tri aplikacije tog tipa: People, File Search i Calendar.

"Ovi pomoćnici pojednostavljuju tijek rada, poboljšavaju komunikaciju i omogućuju jednostavan pristup datotekama i kolegama izravno s programske trake sustava Windows 11", pojašnjavaju iz Microsofta, otkrivajući da će se "kompanjoni" naći u taskbaru, ali i da će se instalirati te pokretati automatski – osim ako administratori ili korisnici to ručno isključe.

Pretraživanje ljudi, događaja i dokumenata

Aplikacija People omogućit će korisnicima brzo pretraživanje kontakata ljudi u svojoj organizaciji, pregled organizacijskih dijagrama i pronalazak željenih kontakata te brzo ostvarivanje komunikacije s kolegama. Jednom kad nađete onoga koga tražite, moći ćete ga staviti u favorite ili mu jednostavno poslati poruku, pokrenuti Teams razgovor i slično.

File Search će služiti za, kao što mu samo ime kaže, pretraživanje dokumenata u okrilju sustava Microsoft 365, bilo da se oni nalaze u OneDriveu, SharePointu, Teamsu, Outlooku ili lokalno na računalu. Pretraživanje će imati i napredne opcije i filtere te mogućnost dijeljenja datoteka s kolegama.

Calendar je aplikacija koja će stići naknadno, a omogućit će korisnicima pregledavanje kalendara koji drže u sustavu Microsoft 365 izravno iz taksbara. Tako će, smatraju u Microsoftu, svatko moći provjeriti svoje predstojeće obveze i planove bez "skakanja" iz jedne aplikacije u drugu i gubitka fokusa na radne zadatke. Unutar kalendara bit će moguće pretraživati i sadržaje iz Teamsa, izravno se uključiti u online sastanke, uređivati stavke i podsjetnike i tome slično.

Microsoft 365 "kompanjoni" trenutačno su u beti, dostupni su organizacijama koje su to prihvatile, a za sada ih je moguće imati tek u desktop izvedbi Windowsa 11.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi