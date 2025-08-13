Tri Microsoftova "kompanjona", mini aplikacije naselit će se u taskbar Windowsa 11

Microsoft 365 companions naziv je seta od tri nove aplikacije, koje će se početi instalirati zajedno s Windowsima, a cilj će im biti povećati produktivnost te olakšati komunikaciju i pretraživanje

Iz Microsofta su najavili da će uskoro u Windowse 11 postupno početi stizati tri nove mini aplikacije, zamišljene kao pomoć pri radu i komunikaciji. Objedinjeni naziv za njih je "Microsoft 365 companions", a prvo će biti dostupne poslovnim korisnicima tog uredskog paketa aplikacija. U planu su tri aplikacije tog tipa: People, File Search i Calendar.

"Ovi pomoćnici pojednostavljuju tijek rada, poboljšavaju komunikaciju i omogućuju jednostavan pristup datotekama i kolegama izravno s programske trake sustava Windows 11", pojašnjavaju iz Microsofta, otkrivajući da će se "kompanjoni" naći u taskbaru, ali i da će se instalirati te pokretati automatski – osim ako administratori ili korisnici to ručno isključe.

Pretraživanje ljudi, događaja i dokumenata

Aplikacija People omogućit će korisnicima brzo pretraživanje kontakata ljudi u svojoj organizaciji, pregled organizacijskih dijagrama i pronalazak željenih kontakata te brzo ostvarivanje komunikacije s kolegama. Jednom kad nađete onoga koga tražite, moći ćete ga staviti u favorite ili mu jednostavno poslati poruku, pokrenuti Teams razgovor i slično.

File Search će služiti za, kao što mu samo ime kaže, pretraživanje dokumenata u okrilju sustava Microsoft 365, bilo da se oni nalaze u OneDriveu, SharePointu, Teamsu, Outlooku ili lokalno na računalu. Pretraživanje će imati i napredne opcije i filtere te mogućnost dijeljenja datoteka s kolegama.

Calendar je aplikacija koja će stići naknadno, a omogućit će korisnicima pregledavanje kalendara koji drže u sustavu Microsoft 365 izravno iz taksbara. Tako će, smatraju u Microsoftu, svatko moći provjeriti svoje predstojeće obveze i planove bez "skakanja" iz jedne aplikacije u drugu i gubitka fokusa na radne zadatke. Unutar kalendara bit će moguće pretraživati i sadržaje iz Teamsa, izravno se uključiti u online sastanke, uređivati stavke i podsjetnike i tome slično.

Microsoft 365 "kompanjoni" trenutačno su u beti, dostupni su organizacijama koje su to prihvatile, a za sada ih je moguće imati tek u desktop izvedbi Windowsa 11.