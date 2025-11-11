Sharkoon SKILLER SGM30W - bežično/žičani miš za gamere

Skiller SGM30W novi je gamerski miš iz Sharkoona – osim prihvatljive cijene i preciznosti odlikuje ga i dvostruki način rada, bežično i putem kabela

Sharkoon je predstavio novi miš iz svoje SKILLER serije namijenjene gamerima. Riječ je o modelu naziva SGM30W. Jedna od posebnosti ovog miša je njegova mogućnost dvostrukog načina rada – bežično i putem kabela.

SKILLER SGM30W opremljen je s optičkim ATG4090 senzorom razlučivosti 6.000 DPI. Korisnici mogu putem posebne tipke izabrati između ukupno šest različitih stupnjeva razlučivosti – 600, 1.200, 2.400, 3.600, 4.800 i 6.000 DPI. Ima sedam programbilnih tipki ispod kojih se nalaze OMRON prekidači. Svaki od tih prekidača trebao bi izdržati barem 10 milijuna klikova.

Miš dolazi s ugrađenom Litij-ionskom baterijom kapaciteta 930 mAh. Prema navodima proizvođača jedno punjenje baterije omogućava do 71 sati rada. Miš ima vlastitu memoriju kapaciteta 512 kB što je dostatno za spremanje do šest različitih profila. Na sredini kućišta nalazi se osvjetljeni logotip koji ujedno osim kao zgodan vizualni detalj služi i kao indikator napunjenosti baterije. Jednom kada se baterija isprazni može se ponovo napuniti spajanjem opletenog USB kabela. Za to vrijeme miš se može normalno koristiti.

SGM30W podržava i Sharkoonov softver za igre koji omogućava jednostavno prilagođavanje najvažnijih postavki miša te snimanje i dodjeljivanje makroa. Dimenzije miša su 124,5 x 67 x 39 milimetara, a masa 104 grama. Preporučena maloprodajna cijena je 34,90 €.