Sharkoon predstavio Rebel P15 napajanja sa Cyberneticsovim Gold certifikatom

Nova Rebel P15 napajanja sa Cyberneticsovim Gold certifikatom popunjavaju prazninu između ranije predstavljenih napajanja iz Rebel P10 i Rebel P20 serija

Stjepan Bilić ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 10:52
Rebel P15 📷 Sharkoon
Rebel P15 Sharkoon

Sharkoon je predstavio novu seriju računalnih napajanja – Rebel P15. Kako sam naziv serije sugerira Rebel P15 napajanja dolaze kako bi popunila prazninu između serija Rebel P10 i Rebel P20 o kojima smo pisali ranije.

Rebel P15 napajanja temelje se na DC/DC tehnologiji i ima standardno očekivani vijek trajanja – barem 100.000 radnih sati. U seriji se nalaze tri modela snage 650W, 750W i 850W. Sva napajanja dolaze s OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP zaštitom. Sva napajanja imaju Cybernetics Gold certifikat.

Rebel P15 📷 Sharkoon
Rebel P15 Sharkoon

Hlađenje komponenti Sharkoon je ovog puta povjerio 120-mm Hybrid Magnetic Bearing ventilatoru. U odnosu na Rebel 10 seriju napajanja, Rebel P15 ima nešto duže kabele – 100 cm. Kabeli su i dalje trajno fiksirani te ih nije moguće mijenjati prema potrebi. Zahvaljujući 12V 2x6 konektoru, ova napajanja su kompatibilna s najnovijim grafičkim karticama.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena na europskom tržištu iznosi 59,90 € (650W), 64,90 € (750W) i 69,90 € (850W).



