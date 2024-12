App Store preplavljuju AI aplikacije za kreativnost, većina ih ne opravdava očekivanja niti cijenu

Prema istraživanju The Vergea, AI-pokretane kreativne aplikacije preuzimaju vodstvo na App Store ljestvicama, od edukativnih alata do aplikacija za obradu fotografija. No, iza (zlo)upotrebe naziva umjetne inteligencije krije se priča o kvaliteti i komercijalnoj eksploataciji.

Današnji App Store jasno pokazuje da je AI revoluciju u punom zamahu: čak četiri od deset najpopularnijih iOS aplikacija za grafički dizajn u SAD-u u svojem nazivu nose oznaku "AI". O neprestanoj popularnosti AI tehnologija, govori uspjeh aplikacija poput Photorooma, koji bilježi rast preuzimanja od 160% u odnosu na prošlu godinu.

Kvantiteta ne jamči kvalitetu

Međutim, kako The Verge upozorava, kvantiteta ne jamči kvalitetu. "Za svaki ozbiljni pokušaj korisne primjene AI-ja, čini se da postoji nekoliko aplikacija dizajniranih samo da iskoriste trenutnu pomamu," navodi se u njihovom izvješću. Ovo je posebno vidljivo na primjeru HUBX-a, turskog developera osnovanog 2022. godine, čije tri aplikacije trenutačno zauzimaju mjesto među deset najpopularnijih u kategoriji grafičkog dizajna.

Primjer nekvalitetnih aplikacija

Detaljno su analizirali HUBX-ove aplikacije i otkrili nedostatke. DaVinci AI, predstavljen kao generator AI slika, većinu svojih alata zaključava iza godišnje pretplate od 30 dolara, dok besplatna verzija nudi tek ograničene funkcije s nezadovoljavajućim rezultatima. Home AI, njihova aplikacija za uređenje interijera, stvara jedva upotrebljive koncepte prostora, dok Tattoo AI, prema izvješću The Vergea, tijekom testiranja uopće nije radio.

DaVinci AI App Store

Primjer aplikacija za pohvalu

No, nisu sve AI aplikacije loše. Ima nekoliko pozitivnih primjera, poput Googleovog Magic Editora i Adobe Photoshopa, koji nude precizne alate za manipulaciju fotografijama. Također, aplikacije poput Photorooma i Picsart AI-ja uspješno kombiniraju različite značajke za brzo stvaranje sadržaja.

Googleov Magic Editora App Store

Zanimljivo je da se primjećuje jasna razlika između iPhone i iPad tržišta. Na iPadu, među 100 najpopularnijih besplatnih ili plaćenih aplikacija, gotovo da i nema AI aplikacija. Umjesto njih dominiraju tradicionalne aplikacije za grafički dizajn poput Adobe Fresca, Clip Studio Painta i Canve.