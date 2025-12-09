ChatGPT je sada najpreuzimanija aplikacija na svijetu

ChatGPT je samo ove godine preuzet gotovo tri puta više nego tijekom cijele 2024., a čak sedam puta više nego u 2023., godini kada je aplikacija izdana

ChatGPT je službeno preuzeo vrh globalne ljestvice najpreuzimanijih aplikacija i time prešao TikTok, Instagram i Facebook koji su godinama dominirali.

Prema izvješću Techgageda, ChatGPT je u prvih 11 mjeseci ove godine preuzet više od 900 milijuna puta, što je 200 milijuna više od TikToka i čak 380 milijuna više od Instagrama. Najveći skok dogodio se u drugom i trećem tromjesečju ove godine, posebno u travnju, srpnju i kolovozu, kada je broj mjesečnih preuzimanja prelazio 100 milijuna.

Foto: Techgaged

Kada se gleda šira slika, ChatGPT je od svog pojavljivanja na tržištu skupio ukupno 1,36 milijardi preuzimanja, što je rast koji se može usporediti samo s TikTokom.

„ChatGPT je postigao ono što nijedna aplikacija izvan velikih društvenih mreža nikada nije. Nije samo sustigao TikTok, Instagram i Facebook nego ih je i nadmašio. Postati najpreuzimanija aplikacija na svijetu u tako kratkom vremenu predstavlja povijesnu prekretnicu u tehnološkom krajoliku i pokazuje koliko je brzo generativna umjetna inteligencija postala mainstream fenomen“, priopćila je Jastra Kranjec, analitičarka u TechGagedu.

Foto: Techgaged

Kako se bliži kraj godine, izgledno je da će interes za ChatGPT ostati visok, posebno uz sve veću primjenu generativne umjetne inteligencije u svakodnevnoj upotrebi. Nastave li se ovi trendovi, analitičari Techgageda predviđaju da bi 2025. mogla donijeti dodatno povećanje popularnosti AI aplikacija u odnosu na tradicionalne društvene mreže.

Cijelo izvješće Techgageda dostupno je ovdje.