ChatGPT je sada najpreuzimanija aplikacija na svijetu
ChatGPT je samo ove godine preuzet gotovo tri puta više nego tijekom cijele 2024., a čak sedam puta više nego u 2023., godini kada je aplikacija izdana
ChatGPT je službeno preuzeo vrh globalne ljestvice najpreuzimanijih aplikacija i time prešao TikTok, Instagram i Facebook koji su godinama dominirali.
Prema izvješću Techgageda, ChatGPT je u prvih 11 mjeseci ove godine preuzet više od 900 milijuna puta, što je 200 milijuna više od TikToka i čak 380 milijuna više od Instagrama. Najveći skok dogodio se u drugom i trećem tromjesečju ove godine, posebno u travnju, srpnju i kolovozu, kada je broj mjesečnih preuzimanja prelazio 100 milijuna.
Kada se gleda šira slika, ChatGPT je od svog pojavljivanja na tržištu skupio ukupno 1,36 milijardi preuzimanja, što je rast koji se može usporediti samo s TikTokom.
„ChatGPT je postigao ono što nijedna aplikacija izvan velikih društvenih mreža nikada nije. Nije samo sustigao TikTok, Instagram i Facebook nego ih je i nadmašio. Postati najpreuzimanija aplikacija na svijetu u tako kratkom vremenu predstavlja povijesnu prekretnicu u tehnološkom krajoliku i pokazuje koliko je brzo generativna umjetna inteligencija postala mainstream fenomen“, priopćila je Jastra Kranjec, analitičarka u TechGagedu.
Kako se bliži kraj godine, izgledno je da će interes za ChatGPT ostati visok, posebno uz sve veću primjenu generativne umjetne inteligencije u svakodnevnoj upotrebi. Nastave li se ovi trendovi, analitičari Techgageda predviđaju da bi 2025. mogla donijeti dodatno povećanje popularnosti AI aplikacija u odnosu na tradicionalne društvene mreže.
