FeverPhone pametni telefon pretvara u termometar

Sumnjate na temperaturu, ali pri ruci nemate toplomjer? Kako bi riješili ovaj problem, istraživači Sveučilišta u Washingtonu osmislili su aplikaciju FeverPhone koja pametne telefone pretvara u termometre bez dodavanja novog hardvera. Umjesto toga, aplikacija koristi na dodir osjetljiv zaslon telefona i postojeće senzore temperature baterije prenamjenjuje za prikupljanje podataka koje model strojnog učenja koristi za procjenu tjelesne temperature ljudi.

Bez dodatnih dijelova

FeverPhone je prva aplikacija koja tjelesnu temperaturu mjeri postojećim telefonskim senzorima i zaslonom, a unutarnju tjelesnu temperaturu procjenjuje točnošću usporedivom s nekim potrošačkim termometrima, pokazala su testiranja predstavljena u časopisu Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

Princip rada nove aplikacije UW

Klinički termometri za procjenu tjelesne temperature koriste termistore, električne termootpornike zasnovane na poluvodičkom materijalu kojima se električni otpor mijenja s promjenom temperature. Ove sićušne senzore pametni telefoni uglavnom koriste za praćenje temperature baterije. Zaslon telefona osjetljiv na dodir može osjetiti kontakt kože s telefonom, a termistori mogu izmjeriti temperaturu zraka i porast topline kada telefon dodirne tijelo.

Mjerenje topline

Kako bi mobitel pretvorili u termometar, istraživači su iskoristili podatke iz različitih testnih slučajeva za treniranje modela strojnog učenja koji je koristio složene interakcije za procjenu tjelesne temperature. Budući da senzori mjere toplinu baterije telefona, aplikacija prati koliko se brzo telefon zagrijava i potom računa koliko topline dolazi od osobe koja dodiruje zaslon.

Glavni autor projekta Joseph Breda Dennis Wise/UW

Telefon se na čelu 90 sekundi pridržava za rubove pomoću kažiprsta i palca kako bi se smanjila toplina, a FeverPhone unutarnju tjelesnu temperaturu procjenjuje s prosječnim odstupanjem od 0,23 Celzijevih stupnjeva, što je u klinički prihvatljivom rasponu od 0,5 C.

Mobitel se uz čelo pridržava 90 sekundi pomoću kažiprsta i palčeva UW

FeverPhone je zasad testiran na samo tri modela telefona, a osposobljavanje za rad na uređajima poput pametnih satova povećalo bi njegov potencijal, kažu istraživači. Budući da su satovi puno manji, njihova bi se temperatura mijenjala brže, za samo desetak sekundi mjerenja s pametnim satom prislonjenim na čelo.