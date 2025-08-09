Gasi se mobilni skener Microsoft Lens

Mobilna aplikacija za skeniranje, nekad poznata kao Office Lens, više od rujna neće biti dostupna za iOS i Android, a korisnici će biti usmjereni na sveobuhvatnu uredsku aplikaciju Microsoft 365 Copilot

Sandro Vrbanus subota, 9. kolovoza 2025. u 16:00

Microsoft Lens, dobro poznata aplikacija koja pretvara mobilne telefone u praktične skenere, nekoć poznata pod nazivom Office Lens, bit će ugašena sljedećeg mjeseca. Aplikacija je dosad zabilježila preko 50 milijuna preuzimanja na trgovini Google Play, gdje ima ocjenu 4,9 na temelju gotovo milijun recenzija, pa je lako vidjeti da će njezino gašenje pogoditi mnoge.

S Lensa na – Copilot

Prema službenim informacijama iz Microsofta, gašenje će početi sredinom rujna, a nove instalacije s App Storea i Google Playa bit će onemogućene mjesec dana nakon toga. Sredinom studenoga aplikacije će biti uklonjene s navedenih trgovina, a postojeće instalacije prestat će raditi sredinom prosinca. Postojeća baza skeniranih dokumenata ostat će dostupnom u lokalnoj mapi MyScans ili pak na OneDriveu, najavljeno je.

Svi koji su proteklih godina instalirali Microsoft Lens i naviknuli se na njega, morat će dakle prijeći na neku drugu aplikaciju slične namjene. Microsoft svojim vjernim korisnicima nudi vlastito rješenje – prelazak na objedinjenu aplikaciju za uredske namjene Microsoft 365 Copilot. Aplikacija je to koja se godinama nazivala Microsoft Office, pa potom Microsoft 365, a podržava osnovne radnje iz alata Word, Excel, PowerPoint i OneNote. U novije vrijeme ta aplikacija donosi i podršku za OneDrive i Copilot, a omogućava i glavnu funkcionalnost Lensa – skeniranje dokumenata.

Aplikacija Microsoft 365 Copilot ipak ne omogućava spremanje skeniranih dokumenata izravno u OneNote, Word ili PowerPoint, niti skeniranje posjetnica i izravnu pohranu u OneNote, kao što je to činio Lens. Osim toga, objedinjena aplikacija ne nudi funkciju čitanja dokumenata naglas niti integraciju s Immersive Readerom (čitačem koji iz dokumenata izdvaja samo tekst i olakšava čitanje). Međutim, Microsoft se obvezao nastaviti dodavati nove značajke i poboljšavati postojeće mogućnosti kako bi 365 Copilot bio dostojan zamjenik uskoro umirovljenom Lensu.



