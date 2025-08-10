GPT-5 dostupan i u svim Microsoftovim Copilot rješenjima

Poslovni partneri OpenAI-ja kao da su jedva dočekali predstavljanje novog modela, pa su ga brže-bolje ugradili u svoje povezane servise. U toj brzini prednjače Cursor, Apple i Microsoft

Tek što je predstavljen, novi jezični model OpenAI-ja, GPT-5, već se našao kao zadani u određenim uslugama i servisima povezanima s ChatGPT-jem i njegovim jezičnim modelima. Već prilikom predstavljanja GPT-5 je prikazan kako radi unutar vibe coding alata Cursor, njegovu implementaciju u skorije vrijeme najavio je Apple, čiji će ga Apple Intelligence također prigrliti, a i Microsoft ima što za reći. Oni su, gotovo istodobno s predstavljanjem novoga modela, najavili da on postaje glavni jezični model koji pogoni njihov AI sustav Copilot.

Svi Copiloti prelaze na GPT-5

Microsoft za tako brzu implementaciju može zahvaliti dugogodišnjoj suradnji te svojim ulaganjima u OpenAI, pa su tako među prvima odmah dobili pristup novim modelima. "GPT-5 predstavlja značajan skok u inteligenciji i postaje još moćniji kad ga se primijeni na posao", kažu iz Redmonda, naglašavajući prednosti novog modela, poput automatskog prebacivanja među "podmodelima" i uključivanja "dubokog razmišljanja" prema potrebi.

Kad je riječ o mjestima gdje je implementiran, tu je Microsoft išao vrlo široko. GPT-5 dodan je kao jedan od dostupnih modela koji se koriste unutar aplikacije Copilot na webu, prvo za pretplatnike, a uskoro će biti dostupan i za besplatne korisnike.

Aktiviran je unutar uredskog paketa aplikacija, gdje se naziva Microsoft 365 Copilot, ali i kao samostalna Copilot aplikacija za Windowse, Mac, Android te iOS uređaje. Nisu zaboravili niti na GitHub Copilot, koji također dobiva novi moćniji model, jednako kao i Visual Studio Code. Bit će dostupan i u aplikaciji Copilot Studio, namijenjenoj za izradu autonomnih agenata.