Googleov model Nano Banana uskoro stiže u Maps

Čini se da bi Street View unutar Google Mapsa uskoro mogao postati svojevrsni poligon za AI kreacije

Google navodno priprema novu AI značajku za jednu od svojih najpopularnijih aplikacija. Kako doznaje Android Authority, u najnovijoj verziji Google Mapsa pronađeni su kodni zapisi koji upućuju na skoru integraciju alata Nano Banana, naprednog AI generatora i uređivača slika.

Prema dostupnim informacijama, Nano Banana bi korisnicima Mapsa omogućio stvaranje stiliziranih slika na temelju lokacija dostupnih u Street Viewu. Drugim riječima, stvarne lokacije mogle bi se transformirati u nekakve kreativne i umjetničke prikaze, ovisno o upitu i želji korisnika.

Iako ideja integracije AI generatora slika u navigacijsku aplikaciju na prvu zvuči neobično, Google očito traži nove načine za proširenje funkcionalnosti Mapsa. U svakom slučaju, ostaje za vidjeti hoće li se ova opcija pokazati kao samo nišni dodatak koji će koristiti tek manji broj korisnika ili kao zabavan i popularan alat za kreiranje nove vrste sadržaja.