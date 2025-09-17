Novi AI trend na društvenim mrežama: 'Zagrli mlađeg sebe'

Googleov AI alat Gemini Nano Banana pokrenuo je emotivni trend "Hug Your Younger Self" na Instagramu, omogućujući korisnicima stvaranje realističnih slika u kojima grle svoje mlađe verzije. Saznajte kako i vi možete isprobati

Najnoviji val sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom koji je preplavio Instagram ne vrti se oko glamura, sarija ili fantastičnih krajolika – radi se o nečemu mnogo osobnijem. Prema pisanju portala Economic Times, trend "Zagrli mlađeg sebe", pokretan Googleovim alatom Gemini Nano Banana, pogodio je duboku emocionalnu žicu korisnika.

Trend se sastoji od toga da korisnici učitavaju svoje trenutne fotografije uz one iz djetinjstva, nakon čega AI generira realistične montaže u kojima njihove sadašnje verzije grle one mlađe. Rezultat su dirljive slike koje spajaju nostalgiju s ljubavlju prema sebi, potičući tisuće iskrenih objava na društvenim mrežama.

Za razliku od drugih viralnih trendova, ovaj se ne temelji na pokazivanju, već na introspekciji. Mnogi korisnici tvrde da je iskustvo gledanja kako tješe ili slave svoje mlađe verzije terapeutsko – podsjetnik na put koji su prešli.

Kako isprobati trend 'zagrli mlađeg sebe'

Alat Gemini Nano Banana, integriran u aplikaciju Google Gemini, čini proces iznimno jednostavnim. Sve što vam je potrebno jest jedna vaša novija fotografija i jedna fotografija iz djetinjstva:

Učitajte obje slike u aplikaciju Gemini. Koristite prompt (naredbu) koji naglašava preciznost i emociju, kao što je:

“Stvori realističnu sliku na kojoj moja sadašnja verzija grli moju mlađu verziju. Sačuvaj crte lica, osvjetljenje i izraze, a scenu učini toplom i prirodnom.”

Za one koji žele postići izgled Polaroid fotografije, neki korisnici preporučuju da od AI-ja zatražite blago zamućene rubove i pozadinu osvijetljenu bljeskalicom, što slici daje spontan i nostalgičan dojam.

Gemini AI

Nove ideje za istraživanje

Ako ste već isprobali popularne saree filtre ili ste spremni za nešto novo, Nano Banana nudi pregršt svježih smjerova. Evo nekoliko ideja vrijednih eksperimentiranja:

Retro filmski izgled: Pretvorite se u filmskog lika iz 90-ih s dramatičnim sjenama i zrnatom teksturom.

Pretvorite se u filmskog lika iz 90-ih s dramatičnim sjenama i zrnatom teksturom. Fantastične mape: Pretvorite selfie u stilizirani 3D svijet mašte, zajedno sa selima, lukama ili čarobnim krajolicima.

Pretvorite selfie u stilizirani 3D svijet mašte, zajedno sa selima, lukama ili čarobnim krajolicima. Čajanka sa samim sobom: Zamislite svoju odraslu verziju kako dijeli zaigranu čajanku sa svojom dječjom verzijom – nadrealan i vedar pristup susretu sa samim sobom.

Zamislite svoju odraslu verziju kako dijeli zaigranu čajanku sa svojom dječjom verzijom – nadrealan i vedar pristup susretu sa samim sobom. Pikselizirani ljubimci: Preoblikujte svoju mačku, psa ili hrčka u 16-bitnog junaka u videoigri.

Preoblikujte svoju mačku, psa ili hrčka u 16-bitnog junaka u videoigri. Gurmanska umjetnost: Učitajte nekoliko sirovih sastojaka i dopustite umjetnoj inteligenciji da ih posluži kao jelo dostojno restorana s pet zvjezdica.

Učitajte nekoliko sirovih sastojaka i dopustite umjetnoj inteligenciji da ih posluži kao jelo dostojno restorana s pet zvjezdica. Arhitektonske preobrazbe: Redizajnirajte svoj dom u vilu na tropskom otoku, futurističku gradsku kapsulu ili ugodnu kućicu iz bajke.

Kako alat funkcionira

Nano Banana, ugrađen u aplikaciju Gemini, više je od zabavnog trika. Korisnicima omogućuje:

Zadržavanje dosljednosti osobe ili kućnog ljubimca kroz više izmjena.

Spajanje dviju ili više slika u jedan besprijekoran kadar.

Mijenjanje dijela slike dok ostatak ostaje netaknut.

Preuzimanje stila jedne fotografije i primjenu na drugu.

Besplatni korisnici mogu napraviti do 100 izmjena dnevno, dok Pro i Ultra pretplatnici imaju mogućnost povećati taj broj do 1.000. Međutim, Google je nedavno ažurirao svoja pravila, napominjući da se ograničenja za besplatne korisnike mogu prilagoditi ovisno o kapacitetu poslužitelja.