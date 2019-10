Hrvatska mobilna aplikacija Tummly kao "Oskar za najbolju hranu"

Nedavno je pokrenuta aplikacija Tummly, nastala u okviru istoimenog varaždinskog startupa, a koja se želi profilirati kao mjesto na kojem će biti najlakše pronaći najbolju hranu po određenim kriterijima. Porazgovarali smo s autorima aplikacije kako bismo saznali više o ovom ambicioznom projektu.

S kojom idejom ste krenuli u izradu ove aplikacije?

Osnovna ideja iza aplikacije je u roku od 5-7 godina za svaki grad na svijetu dobiti odgovor na pitanje – gdje je službeno najbolja pizza, gdje je službeno najbolji burger, kava, sladoled, sushi ili pasta. Ideja je da kroz nekoliko godina dvije osobe jedu ručak negdje u, recimo, Chicagu, jedan od njih jede burger, okrene se drugome i kaže: "Ovo je najbolji burger u gradu!", a drugi izvadi mobitel, otvori našu aplikaciju, klika nešto 10ak sekundi, okrene ekran prema svom prijatelju i kaže mu: "Možda tebi, ali službeno – ovo je najbolji burger u gradu!"

Na tržištu već postoje brojne slične aplikacije, koja je prednost Tummlyja pred postojećim rješenjima?

Najbitnija razlika kod Tummlya, za razliku od TripAdvisora, Yelpa ili Googlea jest da je bitna jedino hrana. Kod davanja ocjene nije bitan konobar, ambijent ili vrijeme čekanja. Tummly ne daje odgovor na pitanje koja je najbolja lokacija koja na jelovniku među ostalim stvarima ima i pizzu, nego odgovor na pitanje koja lokacija ima najbolju pizzu. Osim toga – Tummly je mlad i cool! Time i namijenjen i prilagođen klincima, studentima, mladim ljudima.

Koliko vas je radilo na aplikaciji i koliko dugo?

Na cijeloj je priči radilo u prosjeku 10 ljudi, što na samom razvojnom djelu, što na popunjavanju baze podataka. U samom tech teamu je trenutačno 5 ljudi. Glavni projekt je napisan krajem 2017., a aplikacija je svjetlo dana ugledala početkom listopada ove godine.

Što biste rekli, koji vam je bio najveći izazov?

Najveći izazov su, naravno, bile financije. Svim se ulagačima, od Azije, preko EU, sve do SAD-a ideja jako svidjela, ali dugo, dugo nitko nije bio spreman riskirati. Fundraising je velik izazov u, primjerice, jednom San Franciscu koji ima preko 10.000 ulagača, a kamoli tek kod nas u Hrvatskoj gdje pitanje ako ih ima i deset. No, na kraju je, nakon godine i pol traženja i preko 50 odrađenih pitcheva, što preko telefona, maila, Skypea ili uživo, jedan poduzetnik iz Varaždina odlučio da nam želi pomoći. Dobili smo mali kapital kao pomoć s kojim smo odmah počeli razvoj, napravili osnovni website i dizajn. Time smo imali nešto za pokazati potencijalnim ulagačima. Već na prvoj prezentaciji je nakon toga pao i prvi dogovor i prva službena manja investicija od jednog zagrebačkog ugostitelja s kojom smo na kraju uspjeli finalizirati razvoj i lansirati aplikaciju.

Besplatne aplikacije Tummly je dostupan u obliku besplatne mobilne aplikacije za iOS i Android na području Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Sada kada je aplikacija lansirana, koja su vaša očekivanja?

Deset dana nakon lansiranja mi smo stigli do brojke od 1.000 članova. Mogli bismo reći da smo zadovoljni time. Aplikacija je za sada dostupna u 7 država i cilj je nastaviti rast i stići do brojke od 10.000 članova u roku od 6 mjeseci i generalno, kako se to kaže, postati prvo "šerif u svom gradu". Nakon toga planiramo priključivati državu po državu te u svakoj od njih postati to "službeno" mjesto za hranu, biti prepoznati kao "Oscar za hranu".

Kako mislite zarađivati na Tummlyju?

Premda imamo to u dugoročnoj viziji, sama zarada nam trenutno uopće nije na pameti. Najbitnije nam je da stvorimo dobar, kvalitetan, koristan i zabavan app. Ako je proizvod dobar – korisnici će ne samo doci nego će se i vraćati. Forsiranja bilo kakve naplate može ozbiljno ugroziti put do toga da smo broj 1 app za nešto svijetu. Hrvatski Photomath je fantastičan primjer toga. Godinama su gradili app, činili ga sve boljim i boljim i stigli do brojke od preko 100 milijuna skidanja i tek sad kreću u razradu kako će sve to "naplatiti".