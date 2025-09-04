Instagram je napokon stigao na iPad

Korisnici iPada godinama su morali koristiti aplikaciju Instagrama za iPhone koja ni u kojem smislu nije bila prilagođena za veći ekran. Sada se to konačno mijenja

Nakon godina iščekivanja i brojnih zahtjeva korisnika, Instagram je konačno izdao svoju službenu aplikaciju za iPad. Iako se činilo gotovo nevjerojatnim da ovako popularna društvena mreža još uvijek nema posebno prilagođenu verziju za Appleove tablete, sada je ta „agonija“ konačno gotova.

Iz Instagrama kažu da su „odvojili vrijeme kako bi dizajnirali sučelje koje optimizira omiljene dijelove Instagrama za veći zaslon“. No, osnovni feed s objavama prikazuje se samo u sredini ekrana, dok bočne strane ostaju prazne. To je posljedica različitih omjera stranica između iPada i iPhonea, zbog čega je teže prilagoditi dizajn aplikacije tako da izgleda uravnoteženo i funkcionalno na većem, širem ekranu.

Unatoč tome, ostatak aplikacije, poput Reelsa, Storiesa i poruka, dobro je optimiziran za veći format, što je promjena koju će svi korisnici iPada sigurno pozdraviti. Posebno će biti zadovoljni ovisnici o reelsima jer će imati mogućnost proširenog prikaza komentara prilikom gledanja videa u punoj veličini.

Instagram za iPad dostupan je globalno za sve korisnike s iPadOS-om 15.1 i novijim.