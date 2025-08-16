Nova generacija osnovnog iPada dobit će Apple Intelligence

Appleu je trebalo neko vrijeme da predstavi 11. generaciju osnovnog iPada, ali čini se da neće toliko dugo čekati za 12. generaciju koja bi svjetlo dana mogla ugledati već na proljeće

Apple već radi na 12. generaciji svog osnovnog iPada i to manje od godinu dana kao što je predstavljen aktualni model s A16 Bionic SoC-om.

Prema referencama u kodu koje je Apple slučajno otkrio, nadolazeći osnovni iPad dobit će A18 SoC, isti onaj koji pogoni iPhone 16, iPhone 16 Plus i iPhone 16e. Iako možda neće biti osjetnog dobitka u performansama zbog kojeg bi korisnici aktualnog modela kupili novi, A18 sa sobom donosi podršku za Apple Intelligence.

Dizajn će, prema svemu sudeći, najvjerojatnije biti isti kao i na 10. te 11. generaciji iPada. To znači da će imati nelaminirani 10,9-inčni Liquid Retina LCD zaslon i jednu kameru sa stražnje strane. Budući da dizajn izgleda i dalje poprilično svježe, niti ne čudi da ga Apple neće mijenjati, pogotovo kad se uzme u obzir da se radi o njihovom najpovoljnijem iPadu.

Cijena bi također trebala ostati ista – 400 eura u Europi.