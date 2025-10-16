Osvježeni iPad Pro dobiva M5 SoC i brže punjenje, a cijena mu ostaje – ista

Iako možda nema promjena u dizajnu, novi modeli iPada Pro donose promjene koje će puno značiti profesionalcima

Apple je predstavio nove verzije svog najnaprednijeg tableta, iPada Pro 11 i iPada Pro 13, koje sada pokreće M5 SoC donoseći tako osjetan skok u performansama, osobito u području umjetne inteligencije.

M5 SoC ne pojavljuje se samo u novim inačicama iPada Pro, već i u 14-inčnom MacBooku Pro te osvježenom Visionu Pro. SoC ima 10-jezgreni CPU (četiri jezgre za performanse i šest za učinkovitost) te 10-jezgreni GPU s neuronskim akceleratorima u svakoj jezgri. Apple tvrdi da M5 ima „najsnažnije CPU jezgre na svijetu“, uz 153 GB/s propusnosti memorije i poboljšane ray tracing performanse.

Korisnike iPada Pro vjerojatno će zanimati informacija da je 3D renderiranje u Final Cutu Pro sada do 50 posto brže, dok je video transkodiranje brže za 20-ak posto. Novi SoC omogućuje video izlaz do 120 Hz na vanjski zaslon te da po novome podržava Adaptive Sync (VRR).

Foto: Apple

Uz jači SoC, iPad Pro sada dolazi i s više memorije. Modeli od 256 i 512 GB imaju po 12 GB RAM-a, dok oni s 1 TB i 2 TB ostaju na 16 GB. Poboljšana je i povezivost zahvaljujući N1 bežičnom čipu i C1X modemu, što je preuzeto ravno iz najnovijih iPhonea.

Nadalje, od najnovijih iPhonea preuzeto je i brže punjenje pa se tako baterija 11-inčnog iPada Pro može napuniti do 50 posto u 30 minuta, odnosno 35 minuta za 13-inčnu verziju tableta. Te se brojke mogu ostvariti uz Appleov 40-vatni Dynamic Power Adapter kojeg je potrebno kupiti posebno.

Dizajna i zaslon su bez promjena. Zadržan je Tandem OLED Ultra Retina XDR zaslon, 12-megapikselne kamere sprijeda i straga, četverostruki sustav zvučnika i USB-C priključak (Thunderbolt 3 i USB4). Cijena za početnu 11-inčnu verziju iznosi 1.129 eura, dok je inačica od 13 inča 1.479 eura.