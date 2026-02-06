Interoperabilnost Quick Sharea i AirDropa uskoro stiže na sve Android uređaje

Google je potvrdio da interoperabilnost Quick Sharea i AirDropa stiže na sve Android uređaje, čime se ova funkcionalnost više neće ograničavati samo na Pixele

Matej Markovinović petak, 6. veljače 2026. u 22:47
📷 Foto: Google
Foto: Google

Google je u studenom prošle godine razveselio korisnike Pixela uvođenjem nadograđene verzije Quick Sharea koja je radila s Appleovim AirDropom. Sada, nekoliko mjeseci nakon inicijalne nadogradnje, Eric Kay, inače potpredsjednik inženjeringa u Googleu, potvrđuje da kompatibilnost QuickSharea s AirDropom dolazi na širi raspon Android uređaja.

Da Google ozbiljno planira širenje ove značajke, navodi i činjenica da je Quick Share Extension nedavno nadograđen iz sistemske aplikacije u samostalni APK dostupan za preuzimanje putem Google Play Storea. Drugim riječima, više nije vezan isključivo uz hardver Pixela te je spreman za korištenje i na drugim uređajima.

Međutim, u ovom trenutku još uvijek nije poznato kada će se to proširenje točno dogoditi. Kay je istaknuo da Google aktivno surađuje sa svojim partnerima da nadograđeni QuickShare postane dostupan svima kasnije ove godine.

 

