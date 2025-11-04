FIFA+ na DAZN-u: streaming platforma navijačima diljem svijeta donosi nogomet besplatno

Nakon uspjeha Svjetskog klupskog prvenstva 2025., FIFA i DAZN 2026. pokreću redizajniranu platformu FIFA+ koja će nuditi opsežan besplatan sadržaj, ali i uz premium opciju za više natjecanja i liga

Sandro Vrbanus utorak, 4. studenog 2025. u 14:13

Svjetska nogometna federacija FIFA i sportska streaming platforma DAZN najavili su jačanje strateškog partnerstva kroz globalno ponovno pokretanje platforme FIFA+ na DAZN-u sljedeće godine. Ovaj potez slijedi nakon, kako navode, "iznimnog globalnog uspjeha" Svjetskog klupskog prvenstva FIFA 2025., koje je osiguralo publiku od nekoliko milijardi obožavatelja.

Besplatan pristup i vijesti

Nova platforma opisuje se kao "globalni dom nogometa", bit će jedinstvena usluga koja će pružati personalizirano iskustvo za nogometne navijače diljem svijeta, prilagođeno njihovim individualnim preferencijama. Nastavljajući se na uspjeh postojeće streaming usluge FIFA+, nova će platforma kombinirati nogometni sadržaj uživo i na zahtjev, sažetke najvažnijih trenutaka te ekskluzivni pristup "iza kulisa" za više od 100 muških i ženskih nacionalnih timova te klupskih liga.

Dodatno, bit će ponuđena usluga vijesti s više kanala i na više jezika. Raspored bi trebao uključivati preglede vijesti svakog sata, tjednu analitičku emisiju te sadržaj na zahtjev poput dokumentaraca, intervjua i serijala.

Freemium princip

Ono što je vrlo bitno za gledatelje jest da će novu FIFA+ platformu moći gledati besplatno. Naplatna verzija bit će dostupna svakom navijaču globalno, uz mogućnost plaćanja za dodatni premium sadržaj.

Platforma FIFA+ koristit će globalni doseg i tehnološku stručnost DAZN-a, kao i njihov marketinški kapacitet, opsežan portfelj prava i distribucijsku mrežu. U kombinaciji s FIFA-inim brendom i bogatom dubinom sadržaja na svim razinama nogometa, cilj partnera je uslužiti sve segmente nogometne zajednice i pokrenuti platformu za nogometne navijače diljem svijeta. Pokretanje platforme FIFA+ planirano je za 2026. godinu, kada se održava i sljedeće Svjetsko prvenstvo.

Shay Segev, izvršni direktor DAZN Grupe, izjavio je da ova platforma predstavlja "značajnu prekretnicu" u uspješnom partnerstvu s FIFA-om. Naglasio je da će milijuni obožavatelja moći uživati u još više vrhunskog nogometnog sadržaja besplatno te da će nova usluga unaprijediti postojeću ponudu DAZN-a koja uključuje natjecanja poput UEFA Lige prvaka, Serie A, Bundeslige i Premier lige.



