Promjena tema pojedinačnih razgovora uskoro stiže u WhatsApp

Ovoga se kolovoze u beta verziji WhatsAppa za Android pojavila opcija koja je najavila da uskoro stiže značajka za promjenu tema pojedinačnih razgovora, točnije mogućnost promjena boja oblačića za poruke te pozadinske slike prema odabiru korisnika.

Sada, nekoliko mjeseci nakon prvotne najave, značajka je postala dostupna u punoj funkcionalnosti za beta testere aplikacije na Androidu, a kroz nekoliko mjeseci moći će ju koristiti apsolutno svi korisnici WhatsAppa.

Prema vizualu kojeg je objavio portal WABetaInfo, korisnici će u pojedinačnim razgovorima moći izabrati 20 boja za razgovore ili čak 22 teme sa specijalnim motivima, teksturama, oblicima i slično. Primjenom teme automatski će se primijeniti odgovarajuća boja poruka, ali će se i to moći promijeniti ovisno o želji korisnika.

Kako izgleda odabir tema, pogledajte u nastavku.

Foto: WABetaInfo

Iako se još u kolovozu govorilo o tome da je ovo samo „kopirana“ opcija iz Facebookovog Messengera, to ipak nije tako. Naime, dok tamo temu razgovora vide svi sudionici, na WhatsAppu su teme u potpunosti privatne tako da ih svatko može prilagoditi kako on to želi, bez puno razmišljanja o mišljenju druge strane.