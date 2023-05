Samsung ipak zadržava Google kao zadanu mobilnu tražilicu

Iako se spominjalo da bi Samsung kao zadanu internetsku tražilicu svojeg mobilnog web preglednika mogao odabrati Bing do toga ipak nije došlo

Nije poznato koji su razlozi zbog kojih bi Samsung uopće razmišljao o prelasku na Bing te ima li kakvog utjecaja Microsoftovo brzo širenje na AI, no izgleda da to nije bio dovoljno jak razlog, prenosi The Verge.

Samsung je stoga pauzirao internu reviziju zamjene Googlea s Bingom na svom internom internetskom pregledniku.

Iako je Samsung mislio da takva odluka ne bi trebala izazvati velike poremećaje s obzirom da ionako većina korisnika Samsung pametnih telefona ionako ne koristi njihov interni web preglednik izgleda da ipak postoji strah od pogrešne tržišne percepcije takvog poteza, prenosi The Wall Street Journal.

Dodatno, pitanje je kako bi takva odluka u ovom trenutku utjecala na odnos između Samsunga i Googlea s obzirom da je ugovor vrijedan 3 milijarde dolara godišnjeg prihoda.

S obzirom da se tržišne prilike stalno mijenjaju ovo sigurno nije zadnja odluka i ne znači da Samsung nikada neće prijeći na Bing.