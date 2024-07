OpenAI testira SearchGPT: tražilica pokretana umjetnom inteligencijom

Prototip koji se upravo testira kombinira snagu OpenAI-jevih AI modela s podacima s weba u stvarnom vremenu kako bi pružio brze, pravovremene odgovore s jasnim i relevantnim izvorima, navodi se u predstavljanju koje je na svojim stranicama objavio OpenAI. Ovo ne bi trebala biti velika novost jer se i prije najavljivalo da se OpeAI sprema kreirati tražilicu, ali ovaj puta objavljeni su detalji.

Ključne značajke SearchGPT-a

Ključne značajke SearchGPT-a uključuju konverzacijsko sučelje, jasno citiranje izvora te informacije dobivene u stvarnom vremenu. Kroz sučelje korisnici će moć postavljati dodatna pitanja i tako interaktivno proširivati pretraživanje koje se temelji na prikupljenim informacijama s jasno naznačenim izvorima.

Izvor: ChatGPT

Unutar AI kreiranog teksta, bit će poveznice na izvore, kako bi se osigurala transparentnost i brza provjera točnosti rezultata. Korisnici će vidjeti odgovore na svoja pitanja s direktnim navođenjem autora i novinskih izdavača, uključujući i one iz sve većeg broja medijskih tvrtki koje su potpisale licencne ugovore sa startupom. Do sada OpenAI je sklopio partnerstva s nizom izdavača, uključujući Politico, Business Insider, Associated Press, Le Monde, Financial Times, i magazinima kao što su People i Better Homes & Gardens.

Testiranje s 10.000 korisnika

Ono sto u najavi naglašavaju je da će rezultati pretraživanja biti ažurirani u stvarnom vremenu, znači da će se tijekom kreiranja rezultata “skenirati” web sadržaj za najnovije podatke.

Izvor: ChatGPT

Za sada testira s grupom od 10.000 korisnika kako bi se prikupile povratne informacije. OpenAI je izjavio da surađuje s kreatorima i izdavačkim partnerima kako bi dobio povratne informacije o novom alatu te planira integrirati najuspješnije značajke pretraživanja u ChatGPT.

Lista čekanja

Krajnji cilj SearchGPT-a je čim jednostavnije pretraživanje s izravnim odgovorima baziranim na „svježim“ informacijama s weba te konverzacija s AI tijekom procesa. Ono što je bit ovog alata OpenAI-a jest odbaciti proces tradicionalnih tražilica koji često zahtijeva više pokušaja za dobivanje relevantnih rezultata.

OpenAI naglašava da je “važno napomenuti da je SearchGPT odvojen od treniranja OpenAI-jevih generativnih AI temeljnih modela”. OpenAI nije želio dati vremenski okvir za lansiranje SearchGPT-a, ali je rekao da će u početku biti dostupan korisnicima koji se prijave na listu čekanja, javlja portal Pocket-lint.

Oni koji su zainteresirani za isprobavanje SearchGPT-a mogu se prijaviti na listu čekanja na OpenAI-jevoj web stranici.