Spotify uveo studentski popust i u Hrvatskoj

Domaći studenti imaju se čemu veseliti. Spotify je kod nas uveo Premium Student paket po cijeni od 3,99 eura mjesečno

Matej Markovinović utorak, 14. listopada 2025. u 20:18
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Spotify već godinama u pojedinim zemljama nudi studentima pretplatnički paket po povlaštenoj cijeni, a od sada je to konačno dostupno i u Hrvatskoj. Naime, domaći studenti sada mogu po cijeni od 3,99 eura mjesečno slušati glazbu na Spotifyu bez reklama i ograničenja.

Kako stoji na stranici Spoitfya, studenti ispunjavaju uvjete za ovaj popust ako su upisani na akreditiranu visokoškolsku ustanovu i ako su stariji od 18 godina. Nakon što se pretplate na studentski paket, mogu ga imati najdulje 4 godine. Provjera statusa studenta odvija se putem SheerID-ja te se mora obaviti svake godine.

Ako student diplomira ili odluči napustiti faks i dalje će imati pristup povlaštenom paketu do 12 mjeseci od datuma na koji se pretplatio ili datuma posljednjeg potvrđivanja studentskog statusa. Naon toga, pretplata će se automatski prebaciti na obični Premium po cijeni od 6,99 eura mjesečno.

Također, studenti koji nisu nikada bili pretplaćeni na Premium, dobit će mjesec dana Spotifya u potpunosti besplatno.



