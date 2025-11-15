Spotify uvodi AI sažetke za audioknjige, ali ne onako kako mislite

Sažeci u Spotifyu pokrivat će samo onaj dio audioknjige koju je korisnik već preslušao. Dakle, ako se želi nabrzinu podsjetiti što je bilo, moći će to napraviti puno brže

Spotify je objavio da započinje beta testiranje značajke Recaps, odnosno AI sažetaka audioknjiga za korisnike iOS-a. Iako bi možda pomislili da će AI tako sažeti cijelu audioknjigu od nekoliko sati u nekoliko minuta, to nije baš tako.

„Sažeci pokrivaju samo onaj dio knjige koji ste već poslušali. Poput 'previously on' segmenta u TV serijama, Recaps vam omogućuju da se lako ponovno uključite u priču bez ponovnog preslušavanja“, objašnjavaju iz Spotifya.

Ova značajka trenutno je ograničena na mali broj audioknjiga na engleskom jeziku, no Spotify je potvrdio da uskoro planira proširiti dostupnost na više naslova. Gumb Recap bit će smješten odmah iznad odjeljka s poglavljima i pojavit će se samo ako ste slušali određenu audioknjigu barem 15 minuta.

Pretpostavlja se da će značajka, kada jednom izađe iz faze testiranja, postati dostupna i korisnicima Androida.