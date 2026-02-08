Statuse na WhatsAppu uskoro će moći vidjeti grupe ljudi koje vi odaberete

WhatsApp će uz značajku Close Friends s Instagrama uvesti i značajku Customs List, koja će korisnicima omogućiti izradu prilagođenih popisa kontakata koji mogu vidjeti njihove status objave

Instagram je uveo značajku Close Friends još krajem 2018. godine, a prošle jeseni doznalo se da WhatsApp razvija istu funkcionalnost za svoje korisnike. Sada kada se već i zaboravilo na to, otkriveno je da u najpopularniju aplikaciju za dopisivanje stiže značajka Customs List.

Kako doznaje WABetaInfo, ta bi značajka korisnicima omogućila izradu prilagođenih popisa kontakata koji mogu vidjeti njihove status objave. Primjerice, jedan popis mogao bi biti namijenjen obitelji, a drugi poslovnim kontaktima, slično prilagođenim postavkama privatnosti koje su već godinama dostupne na Facebooku.

Foto: WABetaInfo

Navodi se da će korisnici moći odabrati naziv i emoji za svaki popis, a promjene na popisima primjenjivat će se tek prilikom objave novog statusa. To znači da kontakti uklonjeni s popisa nakon objave i dalje mogu vidjeti već objavljeni status, ali ne i buduće objave, na što će korisnici svakako trebati pripaziti.

Ova je značajka otkrivena u beta verziji WhatsAppa za Android 2.26.5.11 i trenutno nije sigurno kada će biti dostupna svim korisnicima.