Statuse na WhatsAppu uskoro će moći vidjeti grupe ljudi koje vi odaberete

WhatsApp će uz značajku Close Friends s Instagrama uvesti i značajku Customs List, koja će korisnicima omogućiti izradu prilagođenih popisa kontakata koji mogu vidjeti njihove status objave

Matej Markovinović nedjelja, 8. veljače 2026. u 17:48
📷 Foto: Unpslash
Foto: Unpslash

Instagram je uveo značajku Close Friends još krajem 2018. godine, a prošle jeseni doznalo se da WhatsApp razvija istu funkcionalnost za svoje korisnike. Sada kada se već i zaboravilo na to, otkriveno je da u najpopularniju aplikaciju za dopisivanje stiže značajka Customs List.

Kako doznaje WABetaInfo, ta bi značajka korisnicima omogućila izradu prilagođenih popisa kontakata koji mogu vidjeti njihove status objave. Primjerice, jedan popis mogao bi biti namijenjen obitelji, a drugi poslovnim kontaktima, slično prilagođenim postavkama privatnosti koje su već godinama dostupne na Facebooku.

📷 Foto: WABetaInfo
Foto: WABetaInfo

Navodi se da će korisnici moći odabrati naziv i emoji za svaki popis, a promjene na popisima primjenjivat će se tek prilikom objave novog statusa. To znači da kontakti uklonjeni s popisa nakon objave i dalje mogu vidjeti već objavljeni status, ali ne i buduće objave, na što će korisnici svakako trebati pripaziti.

Ova je značajka otkrivena u beta verziji WhatsAppa za Android 2.26.5.11 i trenutno nije sigurno kada će biti dostupna svim korisnicima.

 

 

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi