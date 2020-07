WhatsApp - par novih značajki i tamna tema za web i desktop

WhatsApp je jedna od popularnijih aplikacija za dopisivanje, video pozive i razmjenu multimedijalnih datoteka poput fotografija. Dokaz tomu je to što je odavno prešao brojku od 2 milijarde korisnika, a broj im se i dalje svakodnevno povećava.

No, unatoč tolikoj popularnosti u nekim stvarima pomalo zaostaje za konkurencijom poput Vibera, Telegrama i WeChata. Primjerice, sve do sada nije imao podršku za animirane naljepnice, što i nije neki presudan feature, ali ga konkurencija već odavno ima. Stoga ga je i WhatsApp morao dobiti kad-tad. Uskoro će, kroz par tjedana, uz standardne naljepnice putem WhatsAppa biti moguće slati i one zabavnije, animirane.

Druga značajka koja uskoro stiže na WhatsAppa je QR posjetnica. Do sada ako ste nekoga željeli dodati na popis kontakata morali ste od te osobe zatražiti njezin telefonski broj i ručno ga unijeti u telefon. Sada je unos broja osjetno lakši – dovoljno je skenirati QR kod koji je kreiran za svakog korisnika WhatsAppa. QR posjetnice će također kroz par tjedana biti puštene u promet.

Treće – WhatsApp je dobio i bolje grupne video pozive. Naime, za vrijeme grupnog video poziva sada je moguće dodirnuti video željenog kontakta i time ga uvećati preko cijelog zaslona, čime se ostali sudionici poziva pomiču u pozadinu ekrana. Također, ako je u tijeku dopisivanje sa osam ili manje sudionika moguće je jednim dodirom ikone pokrenuti grupni video poziv.

Četvrto poboljšanje tiče se web i desktop inačice aplikacije. Od sada svaka od njih je dobila podršku za tamnu temu. Potonje će korisnicima najviše biti od koristiti u noćnim satima, kada im bjelina zaslona može više smetati nego što je to slučaj danju.

Peti feature odnosi se na WhatsApp za KaiOS platformu. Konačno im stiže podrška za prikaz statusa, odnosno korisnicima telefona s KaiOS platformom omogućeno je postavljanje statusa koji automatski nestaju nakon 24 sata.