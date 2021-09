Transkripcija glasovnih poruka trenutno je moguća jedino pomoću vanjskih aplikacija, no čini se da WhatsApp priprema i službenu značajku zbog koje korištenje takvog softvera neće biti potrebno

Glasovne poruke na WhatsAppu uistinu olakšavaju komunikaciju zbog same činjenice da je misao lakše izgovoriti, nego natipkati, no u nekim je situacijama nezgodno poslušati zaprimljeni audio zapis, pa to ponekad stvara glavobolju brojnim korisnicima.

Međutim, čini se da WhatsApp radi na transkripciji glasovnih poruka, pa će korisnici moći jednostavno pročitati ono što je rečeno u zaprimljenom audio zapisu, bez da ga zapravo idu poslušati, što će olakšati pojedine nezgodne situacije, saznaje WABetaInfo.

Naime, riječ je o značajki koja je trenutno u razvoju za iOS, pa trenutno nije poznato kada će ona doći u WhatsApp beta inačicu za iPhone korisnike ili pak na Android. Na portalu WABetaInfo osvanule su i snimke zaslona nadolazeće opcije na kojima se može primijetiti obavijest koja navodi da se podaci glasovne poruke neće slati Facebookovim serverima, već Appleu.

Foto: WABetaInfo

Osim toga, navodi se i da će podaci glasovnih poruka pomoći Appleu da poboljša svoju tehnologiju prepoznavanja govora, no ističe se da oni neće biti izravno povezani s korisničkim identitetom te da će za transkripciju biti potrebna posebna dopuštenja.

Nakon što se obavi transkripcija glasovne poruke, automatski će se spremiti u memoriju uređaja, a korisnici će pomoću „Transcript“ sekcije moći odabrati i određeni dio audio zapisa kojeg žele pročitati.

Foto: WABetaInfo

Budući da WhatsApp najčešće ubacuje jednake značajke na iOS i Android, očekuje se da će se isto dogoditi i u ovom slučaju, no nije poznato kada.