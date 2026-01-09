WhatsApp uvodi nove značajke za grupne razgovore

WhatsApp je predstavio tri nove značajke namijenjene unaprijeđenju komunikacije u grupnim razgovorim. Prva značajka pod nazivom Member Tags korisnicima omogućuje da si dodijele oznaku kojom ostalim sudionicima objašnjavaju svoju ulogu u grupi. Oznake se mogu razlikovati od grupe do grupe, ovisno o kontekstu razgovora.

Druga novost su tekstualne naljepnice. Korisnici sada mogu upisati bilo koju riječ ili frazu u tražilicu naljepnica, a WhatsApp će ju pretvoriti u naljepnicu. Tako izrađene naljepnice moguće je odmah spremiti, bez da se šalju u razgovor s drugim korisnicima kao što je do sada bio slučaj.

Treća značajka odnosi se na podsjetnike za događaje. Prilikom izrade i slanja događaja u grupnom razgovoru moguće je postaviti podsjetnike za pozvane članove, što bi, barem u teoriji, trebalo smanjiti broj onih koji zaborave na dogovorene događaje.