WhatsApp je 'na pladnju' izložio telefonske brojeve 3,5 milijardi ljudi

Sve što je potrebno za pronaći korisnike na WhatsAppu je njihov broj mobitela. Iako to poprilično olakšava cijeli proces dopisivanja i stupanja u kontakt, to također znači da je broj svakog korisnika WhatsAppa lako dostupan bilo kome.

Upravo to otkrili su austrijski istraživači koji su uspjeli izvući telefonske brojeve svih 3,5 milijardi korisnika WhatsAppa. Za skoro 60 posto korisnika istraživači su uspjeli pristupiti i njihovim profilnim fotografijama, dok su za skoro 30 posto mogli vidjeti i opis njihovog profila.

Ako se pitate kako su došli do tih brojeva, odgovor je zapravo - vrlo jednostavno. Sve što su napravili bilo je masovno dodavanje brojeva u kontakte, na isti način kako bi to mogao napraviti praktički bilo itko. Nakon što se doda broj, WhatsApp će automatski potvrditi koristi li ga ta osoba ili ne te će uz to prikazati i njezinu profilnu sliku i opis profila.

Kako doznaje Wired, istraživači su taj postupak samo podigli na ogromnu razinu. Koristili su WhatsApp Web i automatizirani alat koji je mogao provjeriti stotine milijuna brojeva na sat. WhatsApp je godinama dopuštao da se brojevi provjeravaju bez ikakvog ograničenja, iako je Meta još 2017. bila upozorena da se to može zloupotrijebiti.

Tek nakon što su austrijski istraživači u travnju ponovno prijavili problem, WhatsApp je prošlog mjeseca uveo ograničenja koja sprječavaju ovakvo masovno dodavanje i provjeravanje brojeva. Međutim, treba imati na umu da su ta ograničenja stigla nakon godina i godina u kojima je bilo moguće doći do broja bilo kojeg korisnika.

Iz Mete se pravdaju da je riječ o “osnovnim javno dostupnim informacijama” te da profilne fotografije i opisi nisu bili vidljivi korisnicima koji su ih postavili kao privatne. Također ističu i da “nema dokaza da je itko zlonamjeran zloupotrebljavao ovaj propust”.