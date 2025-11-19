WhatsApp je 'na pladnju' izložio telefonske brojeve 3,5 milijardi ljudi

Austrijski istraživači otkrili su da je WhatsApp godinama omogućavao pristup brojevima svih svojih korisnika i to praktički bez ikakvih ograničenja

Matej Markovinović srijeda, 19. studenog 2025. u 22:42
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Sve što je potrebno za pronaći korisnike na WhatsAppu je njihov broj mobitela. Iako to poprilično olakšava cijeli proces dopisivanja i stupanja u kontakt, to također znači da je broj svakog korisnika WhatsAppa lako dostupan bilo kome.

Upravo to otkrili su austrijski istraživači koji su uspjeli izvući telefonske brojeve svih 3,5 milijardi korisnika WhatsAppa. Za skoro 60 posto korisnika istraživači su uspjeli pristupiti i njihovim profilnim fotografijama, dok su za skoro 30 posto mogli vidjeti i opis njihovog profila.

Ako se pitate kako su došli do tih brojeva, odgovor je zapravo - vrlo jednostavno. Sve što su napravili bilo je masovno dodavanje brojeva u kontakte, na isti način kako bi to mogao napraviti praktički bilo itko. Nakon što se doda broj, WhatsApp će automatski potvrditi koristi li ga ta osoba ili ne te će uz to prikazati i njezinu profilnu sliku i opis profila.

Kako doznaje Wired, istraživači su taj postupak samo podigli na ogromnu razinu. Koristili su WhatsApp Web i automatizirani alat koji je mogao provjeriti stotine milijuna brojeva na sat. WhatsApp je godinama dopuštao da se brojevi provjeravaju bez ikakvog ograničenja, iako je Meta još 2017. bila upozorena da se to može zloupotrijebiti.

Tek nakon što su austrijski istraživači u travnju ponovno prijavili problem, WhatsApp je prošlog mjeseca uveo ograničenja koja sprječavaju ovakvo masovno dodavanje i provjeravanje brojeva. Međutim, treba imati na umu da su ta ograničenja stigla nakon godina i godina u kojima je bilo moguće doći do broja bilo kojeg korisnika.

Iz Mete se pravdaju da je riječ o “osnovnim javno dostupnim informacijama” te da profilne fotografije i opisi nisu bili vidljivi korisnicima koji su ih postavili kao privatne. Također ističu i da “nema dokaza da je itko zlonamjeran zloupotrebljavao ovaj propust”.

 



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija