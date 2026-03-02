Lenovo Legion Go Fold: Koncept preklopne gaming konzole koji se pretvara u mini laptop

Lenovo je predstavio Legion Go Fold, koncept prijenosne konzole s fleksibilnim POLED zaslonom. Uređaj se može koristiti kao klasična konzola ili rasklopiti za veće iskustvo, pa čak i pretvoriti u mini laptop

Lenovo je odlučio staviti preklopni zaslon na prijenosnu gaming konzolu. Rezultat je Legion Go Fold Concept, prijenosni uređaj temeljen na Windowsima s fleksibilnim POLED zaslonom, odvojivim kontrolerima u stilu Joy-Cona i folio kućištem koje cijelu stvar pretvara u mini laptop.

Možete ga koristiti kao standardnu prijenosnu konzolu nalik na Steam Deck, sa zaslonom preklopljenim na 7,7 inča i kontrolerima pričvršćenim sa strane, ili ga možete rasklopiti za mnogo veće iskustvo. Kada je rasklopljen, kontroleri se mogu premjestiti na sve četiri strane, što vam omogućuje igranje sa zaslonom u okomitoj ili vodoravnoj orijentaciji.

U okomitom načinu podijeljenog zaslona, svoju igru možete staviti na jednu polovicu ekrana, a drugi prozor (poput chata ili vodiča za igru) na drugu polovicu. Vodoravni način rada preko cijelog zaslona daje vašoj igri punih 11,6 inča prostora u omjeru 16:10. Da biste prešli u način rada laptopa, uklonite kontrolere i postavite uređaj u folio kućište sa stalkom, ugrađenom tipkovnicom i trackpadom. Kontroleri se mogu staviti u zaseban držač kako bi se objedinili u jedan gamepad.

Postoji mnogo načina na koje možete koristiti ovu preklopnu konzolu, uključujući pretvaranje jednog od kontrolera u vertikalni miš, kao na drugim Legion Go uređajima, ali postoji jedna stvar koju ne radi: ne sklapa se kako bi zaštitila svoj zaslon. Go Fold se sklapa samo prema van, tako da ne očekujte kućište na preklop poput onog na Nintendo DS ili GameBoy Advance konzolama. Umjesto toga, sve je usmjereno na to da bude veći od prosječne gaming konzole i ponudi više.

Moćne specifikacije za konceptualni uređaj

Legion Go Fold ima zaista impresivne specifikacije: Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake procesor, 32 GB RAM-a, jedan terabajt pohrane i bateriju od 48 Wh. OLED zaslon prekriven plastikom ima rezoluciju od 2435 x 1712 i stopu osvježavanja od 165 Hz. Postoji čak i drugi, kružni zaslon osjetljiv na dodir na desnom kontroleru, ispod tipki. On funkcionira kao touchpad i može biti pomoćni zaslon, omogućujući vam prebacivanje između izdvojenih elemenata sučelja iz igre, sata, praćenja sustava ili animiranog GIF-a.

Tijekom kratke demonstracije koju je dobio The Verge, novinari nisu imali priliku isprobati grafički intenzivne igre, već samo Balatro, igru koja se praktički može pokrenuti na bilo čemu. Zaslon je izgledao dovoljno oštro, ali kao i kod svakog preklopnog uređaja, postoji nabor po sredini. Vrlo je vidljiv, ali se s vremenom naučite gledati preko njega i ignorirati ga. Izrada i osjećaj cijelog uređaja djelovali su pomalo krhko, a odvajanje i ponovno spajanje kontrolera definitivno je bilo nespretno. Nadamo se da će se kvaliteta izrade poboljšati ako ovaj uređaj ikada stigne na tržište.

Način rada laptopa bio je, međutim, ugodno iznenađenje. Nismo očekivali da će se prijenosna gaming konzola moći koristiti i kao konvencionalno računalo na kojem možete obavljati posao. Postavljanje kućišta za Legion Go Fold zahtijevalo je malo petljanja, ali vjerojatno ne bi trebalo dugo da se naviknete na njega.

S druge strane, pitanje je hoće li itko ikada moći doista koristiti ovaj uređaj. Bilo bi sjajno da Legion Go Fold prijeđe iz koncepta u stvarni proizvod, kao i druge Lenovove hrabre ideje, ali pomisao na njegovu cijenu izaziva zabrinutost. Cijena standardnog Legion Go uređaja već sada iznosi preko 1000 dolara. Uz trenutnu krizu s cijenama RAM memorije, ne može se ni predvidjeti koliko bi stvarni Legion Go Fold bio skuplji ako bi se pojavio za godinu dana ili više.