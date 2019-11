AnTuTu objavio popis najbržih Android telefona za listopad 2019.

AnTuTu redovito svaki mjesec objavljuje popis 10 najbržih Android telefona tijekom tog mjeseca, do sada su se na popisu nalazi samo TOP modeli, a sada su uveli i popis s uređajima iz srednjeg segmenta

AnTuTu je jedan od najpopularnijih benchmark alata za pametne telefone. Često ga vlasnici uređaja koriste kako bi otkrili kakve performanse imaju njihovi uređaji u odnosu na druge. AnTuTu stoga jednom mjesečno objavljuje popis 10 najbržih pametnih telefona tijekom prethodnog mjeseca.

Najnoviji popis dotiče se najboljih Android telefona iz gornjeg segmenta tijekom listopada 2019. Kako je vidljivo iz priloga kao najbolji se pokazao NEX 3 5G tvrtke Vivo koji je osvojio 482.917 bodova. Zanimljivo na drugom mjestu ljestvice nalazi se još jedan telefon iste tvrtke – iQOO Pro 5G kojemu je prvo mjesto izmaklo za dlaku, točnije za 920 bodova budući je osvojio 481.997 bodova.

Potonje je još jednom dokazalo kako nije dovoljno telefon samo nakrcati memorijom, već da treba poraditi i na softveru što je Vivo očito i učinio kod Nex modela. Iako Nex ima manje radne memorije (8 GB) u odnosu na drugoplasirani iQOO (12 GB) svejedno je bolje ocijenjen od strane banchmarka.

Do sada je AnTuTu objavljivao isključivo popise na kojima su se nalazi uređaji iz gornjeg segmenta, no od sada su krenuli i s objavom popisa 10 najboljih telefona iz srednjeg segmenta. Razlog tomu je očito to što su i takvi uređaji počeli dobivati kvalitetniji hardver, a time i bolje performanse koje su usporedive s performansama flagshipa.

Prvi na ljestvici najboljih 10 Android telefona iz srednjeg segmenta je Honor 9X Pro koji je prvo mjesto zaslužio zahvaljujući osvajanju 299.194 bodova. Razlika između prvog i drugog mjesta u kategoriji uređaja iz srednjeg segmenta je veća nego što je to slučaj s uređajima iz gornjeg segmenta, čak 7.504 bodova.

Na drugom mjestu ljestvice nalazi se slabiji model istog proizvođača – Honor 9X kojemu je AnTuTu na temelju hardvera i softvera dodijelio 291.690 bodova. Detaljan poredak svih telefona iz gornjeg i srednjeg segmenta možete proučiti u prilogu.