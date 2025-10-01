iPhone Air iznutra: Kako je Apple uspio stvoriti tako tanak telefon?

S debljinom od samo 5,6 mm, iPhone Air je pravo inženjersko čudo. Detaljna analiza unutrašnjosti otkriva pravu 3D slagalicu komponenti, ali i kompromise koje je Apple morao napraviti kako bi postigao rekordnu tankoću

Bug.hr srijeda, 1. listopada 2025. u 06:30
📷 YouTube
YouTube

Iako je internet već prepun videozapisa rastavljanja novog Appleovog iPhone Aira, analiza koju donosi WekiHome pruža jedinstven uvid u to kako je tvrtka uspjela stvoriti uređaj debljine svega 5,6 milimetara. Riječ je o iznimno složenoj slagalici u kojoj su komponente naslagane jedna na drugu s minimalnim odstupanjima.

Inženjeri iz Applea odradili su impresivan posao kako bi iskoristili svaki kubični milimetar dostupnog prostora. WekiHome je tijekom rastavljanja obavio precizna mjerenja i došao do zanimljivih podataka. Primjerice, stražnje staklo na iPhone Airu deblje je od onog na iPhoneu 17 Pro (0,6 mm naspram 0,45 mm), dok je zaslon, s druge strane, nešto tanji (0,919 mm naspram 0,987 mm).

📷 YouTube
YouTube

Zanimljivo je da matična ploča Aira zauzima veću površinu od one u modelu 17 Pro. Razlog leži u ograničenjima slaganja komponenti u visinu – kako bi se zadržala tankoća, neke su se komponente morale prostorno proširiti. Još jedan detalj je da se FaceID modul čini zrcalno postavljen u odnosu na dva telefona.

📷 YouTube
YouTube

Kućište Aira kombinacija je različitih materijala. Vanjski okvir izrađen je od titana radi čvrstoće, što su potvrdili i testovi izdržljivosti, dok je unutarnji okvir aluminijski. Na nekim mjestima, taj je aluminij nevjerojatno tanak – ležište za bateriju ima debljinu od samo 0,255 mm. Za usporedbu, klasična aluminijska folija koju koristite u kućanstvu debela je oko 0,016 mm.

Najzahtjevniji dio je svakako baterija, debljine svega 2,8 mm. Ima kapacitet od 3.149 mAh (12,263 Wh), a WekiHome je izračunao njezinu gustoću energije na minimalno 783 Wh/L, iako procjenjuju da je stvarna vrijednost bliža 800 Wh/L. Usporedbe radi, baterija u Galaxy S25 Edge uređaju (3.900 mAh) ima nižu gustoću od 758 Wh/L.

Ipak, nijedna od ovih brojki nije revolucionarna. Baterija u vivo X200 FE, primjerice, ima gustoću od 845 Wh/L. A na tržište stižu i mnogo impresivnije tehnologije – Realme je ranije ove godine predstavio prototip telefona s baterijom od 10.000 mAh i gustoćom od 887 Wh/L, a zatim i prototip od 15.000 mAh s nevjerojatnih 1.200 Wh/L.

Čini se da cilj iPhone Aira nije bio unaprijediti tehnologiju baterija, već poslužiti kao poligon za testiranje i pripremu za nadolazeći Appleov sklopivi uređaj. Ovo je vjerojatno bio samo prvi korak u novom smjeru minijaturizacije.

 



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi