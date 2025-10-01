iPhone Air iznutra: Kako je Apple uspio stvoriti tako tanak telefon?

S debljinom od samo 5,6 mm, iPhone Air je pravo inženjersko čudo. Detaljna analiza unutrašnjosti otkriva pravu 3D slagalicu komponenti, ali i kompromise koje je Apple morao napraviti kako bi postigao rekordnu tankoću

Iako je internet već prepun videozapisa rastavljanja novog Appleovog iPhone Aira, analiza koju donosi WekiHome pruža jedinstven uvid u to kako je tvrtka uspjela stvoriti uređaj debljine svega 5,6 milimetara. Riječ je o iznimno složenoj slagalici u kojoj su komponente naslagane jedna na drugu s minimalnim odstupanjima.

Inženjeri iz Applea odradili su impresivan posao kako bi iskoristili svaki kubični milimetar dostupnog prostora. WekiHome je tijekom rastavljanja obavio precizna mjerenja i došao do zanimljivih podataka. Primjerice, stražnje staklo na iPhone Airu deblje je od onog na iPhoneu 17 Pro (0,6 mm naspram 0,45 mm), dok je zaslon, s druge strane, nešto tanji (0,919 mm naspram 0,987 mm).

YouTube

Zanimljivo je da matična ploča Aira zauzima veću površinu od one u modelu 17 Pro. Razlog leži u ograničenjima slaganja komponenti u visinu – kako bi se zadržala tankoća, neke su se komponente morale prostorno proširiti. Još jedan detalj je da se FaceID modul čini zrcalno postavljen u odnosu na dva telefona.

YouTube

Kućište Aira kombinacija je različitih materijala. Vanjski okvir izrađen je od titana radi čvrstoće, što su potvrdili i testovi izdržljivosti, dok je unutarnji okvir aluminijski. Na nekim mjestima, taj je aluminij nevjerojatno tanak – ležište za bateriju ima debljinu od samo 0,255 mm. Za usporedbu, klasična aluminijska folija koju koristite u kućanstvu debela je oko 0,016 mm.

Najzahtjevniji dio je svakako baterija, debljine svega 2,8 mm. Ima kapacitet od 3.149 mAh (12,263 Wh), a WekiHome je izračunao njezinu gustoću energije na minimalno 783 Wh/L, iako procjenjuju da je stvarna vrijednost bliža 800 Wh/L. Usporedbe radi, baterija u Galaxy S25 Edge uređaju (3.900 mAh) ima nižu gustoću od 758 Wh/L.

Ipak, nijedna od ovih brojki nije revolucionarna. Baterija u vivo X200 FE, primjerice, ima gustoću od 845 Wh/L. A na tržište stižu i mnogo impresivnije tehnologije – Realme je ranije ove godine predstavio prototip telefona s baterijom od 10.000 mAh i gustoćom od 887 Wh/L, a zatim i prototip od 15.000 mAh s nevjerojatnih 1.200 Wh/L.

Čini se da cilj iPhone Aira nije bio unaprijediti tehnologiju baterija, već poslužiti kao poligon za testiranje i pripremu za nadolazeći Appleov sklopivi uređaj. Ovo je vjerojatno bio samo prvi korak u novom smjeru minijaturizacije.