Apple će podijeliti predstavljanje iPhonea u dvije faze?

Sljedeći Appleov jesenski događaj mogao bi sa sobom donijeti samo nove Pro modele iPhonea, dok bi ostatak linije trebao ugledati svjetlo dana tek na proljeće 2027.

Apple bi od 2026. mogao potpuno promijeniti način predstavljanja novih iPhonea. Prema informacijama koje donosi dugogodišnji Appleov analitičar Mark Gurman, serija iPhone 18 bit će predstavljena u dvije odvojene faze - Pro modeli stižu u jesenskom terminu 2026., dok će osnovni modeli biti predstavljeni tek u proljeće 2027.

Ovakav potez trebao bi smanjiti pritisak na tradicionalni rujanski događaj koji se posljednjih godina pretvorio u Appleov najvažniji trenutak u godini. Uz iPhone 18 Pro i 18 Pro Max, očekuje se da će Apple na jesen 2026. predstaviti i dugo iščekivani sklopivi iPhone Fold, a moguće i nove modele Apple Watcha i Macova.

Nakon toga, na proljeće 2027., Apple će predstaviti osnovni iPhone 18, potencijalni iPhone 18e kao nasljednika modela 16e te novi iPhone Air. Prema mišljenju Gurmana, ovakva podjela predstavljanja u dva dijela trebala bi Appleu donijeti veću fleksibilnost, ravnomjernije rasporediti razvojne cikluse te smanjiti operativni pritisak na tvrtku.

Podsjetimo da smo još ovog kolovoza pisali o izvješću južnokorejskog ET Newsa koje je prvi put navelo mogućnost dvostrukog predstavljanja iPhonea 18. Iako se tada spominjala gotovo identična podjela, najnovije Gurmanove informacije dodatno potvrđuju da Apple doista ozbiljno razmatra prelazak na takav ciklus predstavljanja.