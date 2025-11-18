Apple će podijeliti predstavljanje iPhonea u dvije faze?

Sljedeći Appleov jesenski događaj mogao bi sa sobom donijeti samo nove Pro modele iPhonea, dok bi ostatak linije trebao ugledati svjetlo dana tek na proljeće 2027.

Matej Markovinović utorak, 18. studenog 2025. u 23:06
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Apple bi od 2026. mogao potpuno promijeniti način predstavljanja novih iPhonea. Prema informacijama koje donosi dugogodišnji Appleov analitičar Mark Gurman, serija iPhone 18 bit će predstavljena u dvije odvojene faze - Pro modeli stižu u jesenskom terminu 2026., dok će osnovni modeli biti predstavljeni tek u proljeće 2027.

Ovakav potez trebao bi smanjiti pritisak na tradicionalni rujanski događaj koji se posljednjih godina pretvorio u Appleov najvažniji trenutak u godini. Uz iPhone 18 Pro i 18 Pro Max, očekuje se da će Apple na jesen 2026. predstaviti i dugo iščekivani sklopivi iPhone Fold, a moguće i nove modele Apple Watcha i Macova.

Nakon toga, na proljeće 2027., Apple će predstaviti osnovni iPhone 18, potencijalni iPhone 18e kao nasljednika modela 16e te novi iPhone Air. Prema mišljenju Gurmana, ovakva podjela predstavljanja u dva dijela trebala bi Appleu donijeti veću fleksibilnost, ravnomjernije rasporediti razvojne cikluse te smanjiti operativni pritisak na tvrtku.

Podsjetimo da smo još ovog kolovoza pisali o izvješću južnokorejskog ET Newsa koje je prvi put navelo mogućnost dvostrukog predstavljanja iPhonea 18. Iako se tada spominjala gotovo identična podjela, najnovije Gurmanove informacije dodatno potvrđuju da Apple doista ozbiljno razmatra prelazak na takav ciklus predstavljanja.

 



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija