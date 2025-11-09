iPhone 18 Pro mogao bi dobiti prozirnu 'stražnjicu'

Inspiracija za prozirni dio stražnje strane mobitela zasigurno je stigla od Nothinga, ali neovisno o tome, to bi predstavljalo svježu promjenu za Apple i iPhone

Matej Markovinović nedjelja, 9. studenog 2025. u 14:10
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Iako su iPhone 17 Pro i 17 Pro Max donijeli značajnije promjene u dizajnu, nove glasine iz Azije otkrivaju da bi nadolazeći iPhone 18 Pro i 18 Pro Max mogli dobiti još vidljivije promjene.

Navodi se da Apple planira smanjiti otvor za prednju kameru te ugraditi senzore za Face ID ispod zaslona koji će dobiti blago promijenjen oblik. Dizajn modula kamera sa stražnje strane ostat će netaknut, no donji dio kućišta mogao bi biti proziran, što bi definitivno bio iznenađujući potez od Applea.

Spominje se i da će iPhone 18 Pro Max imati čelično kućište oko baterije, što bi moglo dodatno povećati njegovu izdržljivost, ali sve informacije treba još uzeti s dozom rezerve jer nije prošlo ni tri mjeseca otkako je Apple predstavio iPhone 17.

 



