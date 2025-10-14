Apple je pronašao način da značajno pojeftini šarku za iPhone Fold

Iako će šarka za Appleov iPhone Fold biti značajno jeftinija nego što se planiralo, to se vjerojatno neće odraziti na cijenu uređaja

Bliži se sljedeća godina i predstavljanje Appleovog prvog sklopivog mobitela, a prema najnovijim informacijama dugogodišnjeg analitičara Ming-Chi Kua, šarka za iPhone Fold bit će znatno jeftinija nego što se prvotno pretpostavljalo.

Konkretnije, Kuo navodi da je cijena šarke oko 70 do 80 dolara niža od očekivanja tržišta. Oko 65 posto potrebnih šarki proizvodit će zajednička tvrtka Foxconna i Shin Zu Shinga, dok će preostalih 35 posto isporučivati Amphenol. Nakon 2027. godine, u Appleov lanac dobavljača šarki mogao bi se uključiti i Luxshare-ICT, što bi moglo dodatno smanjiti troškove.

Iako bi neki pretpostavili da će Apple smanjiti cijenu iPhonea Folda zbog manjeg troška šarke, to najvjerojatnije neće biti slučaj. Kuo smatra da će se Apple vjerojatno odlučiti na veću zaradu na svakom prodanom sklopivom iPhoneu.

Prema trenutno dostupnim informacijama, iPhone Fold bi trebao imati 5,5-inčni vanjski zaslon i 7,8-inčni glavni preklopni zaslon, uz Touch ID umjesto Face ID-a. Za okvir uređaja koristit će se kombinacija aluminija i titana, što predstavlja relativno zdravi kompromis između čvrstoće i manje mase.

Uz to, novi iOS 27, koji stiže 2026., navodno će donijeti posebne funkcije prilagođene preklopnom dizajnu, no o tome ćemo znati više informacija tijekom sljedeće godine.