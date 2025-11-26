iPhone Fold mogao bi biti dosta skuplji od Galaxy Z Folda 7

Mnogi kupci nisu bili zadovoljni početnom cijenom Galaxy Z Folda 7, a još će manje biti zadovoljni kada čuju koliko bi iPhone Fold mogao koštati

Matej Markovinović srijeda, 26. studenog 2025. u 07:05
Foto: Unsplash

Nije teško za pretpostaviti da Appleov prvi sklopivi mobitel, iPhone Fold, neće biti jeftin. No, analitičari Fubon Researcha prognoziraju da će biti značajno skuplji nego što se to očekivalo te da će nadmašiti cijenu Samsungovog Galaxy Z Folda 7 koja u SAD-u starta od 1.999 dolara, a u Europi 2.099 eura.

Prema podacima iz opskrbnog lanca i Appleovom ciljanom maržom, analitičari tvrde da će početna inačica iPhone Folda koštati 2.399 dolara. Kako se radi o cijeni u SAD-u, pretpostavlja se da će cijena u Europi premašiti 2.600 eura, čime će iPhone Fold biti jedan od najskupljih mobitela na tržištu.

Analitičari smatraju da su materijalni troškovi zaslona, šarke i ostalih laganih komponenti glavni razlog višoj cijeni. Ipak, vjeruju da će Apple prodati skoro 16 milijuna primjeraka sklopivog iPhonea za vrijeme njegovog životnog ciklusa.

iPhone Fold bi, prema glasinama, trebao imati savitljivi zaslon bez vidljivog pregiba od 7,58 inča te vanjski zaslon od 5,8 inča. Također se navodi da će nuditi i veću bateriju od iPhonea 17 Pro Max.

 



