iPhone Fold koristit će kombinaciju titana i aluminija

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, Apple će za okvir svog sklopivog iPhonea koristiti kombinaciju titana i aluminija

Apple bi sljedeće godine napokon mogao predstaviti svoj prvi sklopivi mobitel, iPhone Fold, a prema informacijama koje je investitorima otkrio analitičar Jeff Pu, tvrtka planira za okvir uređaja koristiti kombinaciju titana i aluminija.

Takva odluka predstavlja kompromis između čvrstoće i nešto manje mase, što će kupcima biti poželjno, pogotovo sada nakon brojnih kontroverzi koje okružuju iPhone 17 Pro i Pro Max te njihovog prelaska s titana na aluminij.

S druge strane, treba istaknuti da je dugogodišnji Appleov analitičar Ming-Chi Kuo ranije tvrdio da će okvir iPhonea Fold biti u potpunosti izrađen od titana, dok bi se za šarku koristila kombinacija titana i aluminija. Neslaganje u izvještajima moglo bi značiti da je Apple u međuvremenu promijenio planove u fazi razvoja.

Prema trenutačno dostupnim informacijama, iPhone Fold bi trebao imati 5,5-inčni vanjski zaslon i 7,8-inčni glavni preklopni zaslon, uz Touch ID umjesto Face ID-a. Novi iOS 27, koji stiže 2026., navodno će donijeti posebne funkcije prilagođene preklopnom dizajnu, no o tome ćemo znati više informacija tijekom sljedeće godine.