Apple optimistično podigao prognoze isporuka sklopivog iPhonea

Dok je Apple prije procjenjivao da će se sklopivi iPhone prodati u 6 do 8 milijuna primjeraka u godini izlaska, sada su te brojke povećali na 8 do 10 milijuna. Prognoze za godinu nakon izlaska još su optimističnije

Prema najnovijim izvješćima analitičara, Apple je izrazito optimističan oko uspjeha svog prvog sklopivog iPhonea, čiji se izlazak očekuje sljedeće godine. Naime, tvrtka je podigla očekivane brojke isporuke na 8 do 10 milijuna uređaja u 2026. te 20 do 25 milijuna u 2027. godini, što predstavlja značajan skok u odnosu na ranije prognoze.

Uz sklopivi iPhone, Apple navodno planira predstaviti i sklopivi iPad 2028. godine, no taj uređaj neće imati toliku popularnost jer je namijenjen specifičnoj i manjoj skupini korisnika. Iz toga razloga su Appleove trenutne prognoze isporuka za sklopivi iPad između 500.000 i milijun jedinica u godini izlaska.

Osim sklopivih uređaja, Apple razvija i novu verziju svojeg AR/VR naglavnika pod imenom Vision Air, koja bi na tržište trebala stići 2027. godine. Očekuje se da će Vision Air biti 40 posto lakši od Visiona Pro i imati više nego upola nižu cijenu.

Procjene isporuka za ovaj uređaj iznose milijun primjeraka u prvoj godini prodaje, što bi, ako se ostvari, značajno nadmašilo dosadašnjih 400.000 prodanih Visiona Pro.