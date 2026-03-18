Apple povećava narudžbe za sklopive zaslone

Apple je povećao početnu narudžbu sklopivih zaslona za svoj nadolazeći iPhone Fold (ili iPhone Ultra po novome), što upućuje na visoka očekivanja u pogledu potražnje. Umjesto ranije spominjanih 15 milijuna jedinica, Samsung Display sada bi trebao proizvesti čak 20 milijuna zaslona bez vidljivog pregiba.

Iako je riječ o povećanju od čak 33 posto, Samsung je navodno spreman i već su pripremili posebnu proizvodnu liniju za potrebe Applea. No, treba imati na umu da se radi tek o početnoj narudžbi, što znači da bi Apple, u slučaju još bolje potražnje, mogao dodatno povećati svoje narudžbe tijekom proizvodnog ciklusa.

Masovna proizvodnja zaslona za iPhone Fold trebala bi započeti već u svibnju, a predstavljanje iPhone Folda očekuje se na jesen zajedno s iPhoneom 18 Pro i 18 Pro Maxom.