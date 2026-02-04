Ovako bi trebao izgledati iPhone Fold

Iako će Apple predstaviti iPhone Fold tek u rujnu, već se sada zna dovoljno informacija koje pomažu u vizualizaciji ovog uređaja

Matej Markovinović srijeda, 4. veljače 2026. u 09:32

Već se tjednima govori o specifikacijama i dizajnu Appleovog prvog sklopivog mobitela koji bi trebao biti predstavljen u rujnu, a sada su se pojavili i neki konkretniji detalji.

Naime, prema kineskom analitičaru Instant Digitalu i njegovoj objavi na Weibou, iPhone Fold trebao bi imati tipke za glasnoću smještene na gornjem desnom rubu, slično kao što to ima iPad Mini. Navodno je razlog tome položaj matične ploče na desnoj strani, pri čemu je Apple odlučio izbjeći provođenje kabela prema lijevom rubu.

Na desnom rubu uređaja trebale bi se nalaziti i tipka za uključivanje s integriranim Touch ID-jem, kao i Camera Control. S druge, lijeve strane, neće biti nikakvih tipki.

Nadalje, s prednje se strane očekuje jedna kamera, dok će stražnja strana imati dvije kamere smještene u izdignuti modul u stilu iPhone Aira, uz LED bljeskalicu i mikrofon. Zanimljivo je i da bi stražnji modul kamera trebao biti u potpunosti crne boje, čime bi se vizualno isticao u odnosu na ostatak kućišta, umjesto da prati njegovu boju.

Službena potvrda ovih detalja očekuje se tek najesen.

 

