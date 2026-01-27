Evo kako bi trebao izgledati iPhone Fold pored konkurenata

Zbog svog šireg formata, iPhone Fold će se bitno razlikovati od konkurentskih sklopivih mobitela, a na Weibou je objavljena i vizualna usporedba

Ako redovno pratite vijesti iz svijeta mobitela, zasigurno već znate da bi Apple kasnije ove godine trebao predstaviti svoj prvi sklopivi model, iPhone Fold. Prema neslužbenim informacijama i maketama koje su se pojavile na Internetu, uređaj bi se mogao znatno razlikovati od aktualnih konkurenata, ponajviše zbog svog formata i omjera stranica.

Naime, za razliku od većine sklopivih mobitela ovakve vrste, iPhone Fold će navodno biti osjetno širi kada je sklopljen, dok će se pri rasklapanju odmah otvarati u horizontalnom, odnosno pejzažnom načinu rada. To znači da će u rasklopljenom stanju nuditi pravokutniji zaslon, za razliku od kvadratastijeg izgleda kakav imaju uređaji poput Samsungova Galaxyja Z Fold7.

U usporedbi s njim, iPhone Fold djeluje nešto manje kada je u potpunosti otvoren, ali istovremeno jasnije naglašava širinu i oblik koji više podsjeća na klasični tablet u pejzažnoj orijentaciji. Kako bi to trebalo izgledati, vidljivo je na fotografiji objavljenoj na Weibou.

Foto: Weibo

Objavljeno je i kako bi iPhone Fold trebao izgledati uz Samsungov Galaxy Z TriFold, koji se rasklapa u gotovo 10-inčnim tabletom. Tu je razlika još veća, ali samo iz razloga što je ovdje riječ o uređaju s dvostrukim preklapanjem.

Foto: Weibo

Zanimljiva je i usporedba s Huaweijevom Purom X, sklopivim mobitelom u flip formatu s iznimno širokim omjerom stranica. Iako se radi o drugačijoj kategoriji uređaja, ipak postoji neka vizualna sličnost, ponajprije u naglašenoj širini zaslona.

Foto: Weibo

U svakom slučaju, sve do sada viđene makete i usporedbe upućuju na to da će iPhone Fold imati jedinstven dizajn kakav do sada nismo vidjeli na tržištu, osim ako kineski proizvođači ne preteknu Apple i ne izbace nešto slično.