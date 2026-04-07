Apple je već započeo probnu proizvodnju sklopivog iPhonea

Prema novim informacijama od kineskih izvora, probna proizvodnja iPhone Folda već je u tijeku, a masovna proizvodnja trebala bi započeti već u srpnju

Iako se dugo vremena očekivalo da će Appleov prvi sklopivi iPhone biti predstavljen ovoga rujna uz iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, nedavno se počelo „šuškati“ da bi se to moglo odgoditi na sami kraj godine – prosinac.

No, prema novim informacijama objavljenim na kineskom Weibou, Apple je već započeo probnu proizvodnju iPhone Folda (ili iPhone Ultre) kod Foxconna. Radi se inače o ranoj fazi proizvodnog procesa koja prethodni masovnoj proizvodnji i koja na kraju krajeva služi i za testiranje proizvodnih linija.

Ako sve prođe bez većih poteškoća, iPhone Fold mogao bi ući u masovnu proizvodnju već u srpnju, paralelno s modelima iPhonea 18 Pro i Pro Maxa. To bi, u konačnici, moglo značiti i usklađeno lansiranje svih modela, bez dodatnog čekanja za sklopivi iPhone, kao što se prvotno i očekivalo.